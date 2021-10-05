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Haberler Magazin Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’na bakın! Göğsünü gere gere en doğal halini yakın çekim paylaştı siz onu bir de makyajsız görün...

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’na bakın! Göğsünü gere gere en doğal halini yakın çekim paylaştı siz onu bir de makyajsız görün...

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'na bakın! Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla bir uzun süre gündem olan Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajsız haliyle kendine hayran bırakan Eyüboğlu, hayranları tarafından adeta iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

05.10.2021 22:45 - Son Güncelleme: 05.10.2021 22:45
Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’na bakın! Göğsünü gere gere en doğal halini yakın çekim paylaştı siz onu bir de makyajsız görün...

Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşka uzun süre gündem olmuştu.

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Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’na bakın! Göğsünü gere gere en doğal halini yakın çekim paylaştı siz onu bir de makyajsız görün...

Oğulcan Engin ile yollarını ayırdıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’na bakın! Göğsünü gere gere en doğal halini yakın çekim paylaştı siz onu bir de makyajsız görün...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve en doğal halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’na bakın! Göğsünü gere gere en doğal halini yakın çekim paylaştı siz onu bir de makyajsız görün...

Ezgi Eyüboğlu'nun Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı video, birçok magazin ve fan sayfası tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’na bakın! Göğsünü gere gere en doğal halini yakın çekim paylaştı siz onu bir de makyajsız görün...

Makyajsız haliyle kendine hayran bırakan Eyüboğlu, hayranları tarafından adeta iltifat yağmuruna tutuldu.

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