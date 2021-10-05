Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’na bakın! Göğsünü gere gere en doğal halini yakın çekim paylaştı siz onu bir de makyajsız görün...
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'na bakın! Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla bir uzun süre gündem olan Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajsız haliyle kendine hayran bırakan Eyüboğlu, hayranları tarafından adeta iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
05.10.2021 22:45
- Son Güncelleme: 05.10.2021 22:45
Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşka uzun süre gündem olmuştu.
Oğulcan Engin ile yollarını ayırdıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ezgi Eyüboğlu'nun Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı video, birçok magazin ve fan sayfası tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.