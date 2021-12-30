Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kumsalda sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! Fit haliyle dikkat çekti ortalığı kasıp kavurdu
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kumsalda sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Oğulcan Engin ile geçen aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandıran ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eyüboğlu, yaz aylarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kumsalda sere serpe uzanarak verdiği pozu sevenleriyle paylaşan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o pozu...
30.12.2021 18:40
- Son Güncelleme: 30.12.2021 18:40
Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla uzun süre adından söz ettirmişti.
Oğulcan Engin ile geçen aylarda yollarını ayıran Eyüboğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.