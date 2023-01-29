Teşkilat Uzay’ı Serdar Yeğin’in gözünden sakındığı biricik eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer o da oyuncuymuş...
Kadrosunda Deniz Baysal, Murat Yıldırım, Turgut Tunçalp gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinde Uzay karakterini canlandıran Serdar Yeğin, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen oyuncu hakkında en çok "Serdar Yeğin'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yeğin'in eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Serdar Yeğin'in gözünden sakındığı biricik eşi...
29.01.2023 22:28 - Son Güncelleme: 29.01.2023 22:28
Teşkilat dizisinde Uzay karakterini canlandıran Serdar Yeğin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü ismin özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Serdar Yeğin'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.