Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! "Hepsi birbirinden güzel"
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtcu, bugüne kadar yer aldığı birçok dizi projesinde oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başardı. Başarılı oyunculuğu kadar göz dolduran güzelliği ile de adından söz ettiren Deniz Baysal, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine girdi. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Deniz Baysal'ın annesi ve ablasını görenler, 'Hepsi birbirinden güzel' diyor...
Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Henüz 5 yaşındayken anne ve babası boşanmış ve Deniz Baysal, annesi ile birlikte hayatına devam etmiştir. Hem annesinin hem de babasının ilk evliliklerinden olma 2 tane üvey ablası vardır. Annesi genç yaşta meme kanserine yakalanıp uzun süren tedavi sonrası hastalığı yenmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini ise Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesinde yapmıştır. Daha sonra Üniversiteyi kazanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret bölümünü bitirerek mezun oldu.
Küçük yaştan beri İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan Deniz Baysal, 10 yıl tiyatroda oynadı. Tiyatro hocaları oyunculuk yönünde ilerlemesi için teşvik de bulundular. TV ekranlarında ilk oyunculuk deneyimini ise, Hilal Altınbilek ve Şükrü Özyıldız ile birlikte 2011 yılında yılında yayınlanan "Derin Sular" adlı dizide yaşamıştır.