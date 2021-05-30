Vav TV İzle

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! "Hepsi birbirinden güzel"

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtcu, bugüne kadar yer aldığı birçok dizi projesinde oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başardı. Başarılı oyunculuğu kadar göz dolduran güzelliği ile de adından söz ettiren Deniz Baysal, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine girdi. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Deniz Baysal'ın annesi ve ablasını görenler, 'Hepsi birbirinden güzel' diyor...

30.05.2021 15:22 - Son Güncelleme: 30.05.2021 15:28
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! Hepsi birbirinden güzel

"HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL"

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! Rol aldığı projelerle son dönemin yıldızı yükselen oyuncuları arasında yer alan Deniz Baysal sosyal medya gündeminde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! Hepsi birbirinden güzel

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Henüz 5 yaşındayken anne ve babası boşanmış ve Deniz Baysal, annesi ile birlikte hayatına devam etmiştir. Hem annesinin hem de babasının ilk evliliklerinden olma 2 tane üvey ablası vardır. Annesi genç yaşta meme kanserine yakalanıp uzun süren tedavi sonrası hastalığı yenmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini ise Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesinde yapmıştır. Daha sonra Üniversiteyi kazanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret bölümünü bitirerek mezun oldu.

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! Hepsi birbirinden güzel

Küçük yaştan beri İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan Deniz Baysal, 10 yıl tiyatroda oynadı. Tiyatro hocaları oyunculuk yönünde ilerlemesi için teşvik de bulundular. TV ekranlarında ilk oyunculuk deneyimini ise, Hilal Altınbilek ve Şükrü Özyıldız ile birlikte 2011 yılında yılında yayınlanan "Derin Sular" adlı dizide yaşamıştır.

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! Hepsi birbirinden güzel

Güzel oyuncu 18 yaşında basketbol oynarken burnuna top çarpması sonucunda burnundan estetik operasyonu olmuştur. Güzel oyuncunun özel hayatına gelince 1,5 yıldır Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile 2019 yılında evlendi.

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! Hepsi birbirinden güzel

İşte 'hepsi birbirinden güzel' dedirten Deniz Baysal'ın ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve aileleri...