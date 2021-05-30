Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! "Hepsi birbirinden güzel"

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'ın ablası ve annesine bakın! Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtcu, bugüne kadar yer aldığı birçok dizi projesinde oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başardı. Başarılı oyunculuğu kadar göz dolduran güzelliği ile de adından söz ettiren Deniz Baysal, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine girdi. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Deniz Baysal'ın annesi ve ablasını görenler, 'Hepsi birbirinden güzel' diyor...

30.05.2021 15:22 - Son Güncelleme: 30.05.2021 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





