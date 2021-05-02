Teşkilat dizisinin mantık abidesi Zehra'sı bakın kiminle evliymiş! Deniz Baysal'ın eşi de çok ünlü bir isim...

Teşkilat dizisinin mantık abidesi Zehra'sı bakın kiminle evliymiş! Deniz Baysal'ın eşinin de çok ünlü bir isim olduğunu öğrenenler şaşırıyor. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal, Eylül 2019'da dünyaevine girdi. Şu sıralar Teşkilat dizisinde canlandırdı Zehra Balaban karakteri ile dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte koronavirüse yakalanmıştı... Sağlık durumları düzelen ünlü çift, 2 haftanın sonunda 'korona'yı yendi. İşte Teşkilat dizisinde mantığın temsilcisi olan Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eşleri...

02.05.2021 17:06 - Son Güncelleme: 02.05.2021 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





