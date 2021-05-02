Teşkilat dizisinin mantık abidesi Zehra'sı bakın kiminle evliymiş! Deniz Baysal'ın eşi de çok ünlü bir isim...
Teşkilat dizisinin mantık abidesi Zehra'sı bakın kiminle evliymiş! Deniz Baysal'ın eşinin de çok ünlü bir isim olduğunu öğrenenler şaşırıyor. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal, Eylül 2019'da dünyaevine girdi. Şu sıralar Teşkilat dizisinde canlandırdı Zehra Balaban karakteri ile dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte koronavirüse yakalanmıştı... Sağlık durumları düzelen ünlü çift, 2 haftanın sonunda 'korona'yı yendi. İşte Teşkilat dizisinde mantığın temsilcisi olan Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eşleri...
Teşkilat dizisinde bulunan ekipte mantığın temsilcisi olan Zehra, zekâsı ve sakinliğiyle tanınır. En şiddetli krizlerde bile sakin kalabilen Zehra, gerçekçi ve rasyonel kararlar alan bir istihbaratçıdır. İHA ve SİHA'ları korrdine eden ekipte yer aldığı dönemlerde bir çok başarılı göreve imza atan Zehra Balaban tam bir işkoliktir. 1 kız çocuğu annesi olan Zehra Balaban, işkolikliği yüzünden kocasıyla boşanmıştır.