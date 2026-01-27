PODCAST CANLI YAYIN

Tesadüf mü yoksa aşk haberi mi! Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa aynı arka plandan paylaşım yaptı

Son dönemde atv ekranlarında yayınlanan ve Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu'nun, şarkıcı M Lisa ile yaptığı sosyal medya paylaşımları magazin gündemini hareketlendirdi. İkilinin aynı arka plandan yaptığı paylaşımlar "tesadüf mü, yoksa gizli bir aşk mı?" sorularını beraberinde getirirken, daha önce yalanlanan ilişki iddiaları da yeniden alevlendi.

Yakışıklılığı ve başarılı projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine oturdu.

Şarkıcı M Lisa'nın yaptığı paylaşın ardından sosyal medyada aşk söylentileri yeniden alevlendi.

AŞK 101 dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, son dönemde ise atv'nin iddialı yapımı Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey karakteriyle ekranlara dönen Yazıcıoğlu, kariyerinde adeta zirveye koşuyor.

Ancak başarılı oyuncunun özel hayatı da en az projeleri kadar merak ediliyor.

Bir dönem Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ve olaylı şekilde sona eren ilişkisinin ardından adı kısa süreli olarak Dilan Çiçek Deniz'le anılan Yazıcıoğlu, bir süredir kalbinin boş olduğunu ve işine odaklandığını dile getirmişti.

Hatta 2024 yazında Olimpiyatlar sırasında Norveçli atlet Embla Matilde Njerve'yi beğenmesi bile sosyal medyada olay olmuş, oyuncu sessiz kalmayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz yıl sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen'le üç ay süren bir ilişki yaşadığı iddia edilen Yazıcıoğlu, bu söylentileri tarafların yalanlamasıyla kapatmıştı.

. Ancak konu kapanmış gibi görünürken gelen son paylaşım, eski defterleri yeniden açtı.

M Lisa'nın sosyal medya hesabında paylaştığı bir karedeki arka planın, Mert Yazıcıoğlu'nun daha önce paylaştığı görüntülerle birebir örtüşmesi dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

"Bu ev Mert'in evi mi?" sorusu kısa sürede gündem olurken, sosyal medya ikiye bölündü.

Kimi kullanıcılar "Ayrıldılar ama yeniden barıştılar" derken, kimileri ise ilişkinin aslında hiç bitmediğini savundu.

Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken, paylaşımdaki detay aşk iddialarını güçlendirdi.