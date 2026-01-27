Tesadüf mü yoksa aşk haberi mi! Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa aynı arka plandan paylaşım yaptı
Son dönemde atv ekranlarında yayınlanan ve Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu'nun, şarkıcı M Lisa ile yaptığı sosyal medya paylaşımları magazin gündemini hareketlendirdi. İkilinin aynı arka plandan yaptığı paylaşımlar "tesadüf mü, yoksa gizli bir aşk mı?" sorularını beraberinde getirirken, daha önce yalanlanan ilişki iddiaları da yeniden alevlendi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: