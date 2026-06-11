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Teoman nerede konser verdi ve ne yaptı?

Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verdiği dev konserde şarkı söylediği esnada aniden kendini yere atarak yatarak şarkı söylemeye devam etmiştir.

Teoman'ın sahne şovu neden sosyal medyayı karıştırdı?

Sanatçının kendini yere bırakma anları izleyiciler tarafından kaydedilip paylaşılınca, bir kesim bunu harika bir rock enerjisi olarak görürken, diğer kesim gereksiz bulduğunu belirterek tartışma başlatmıştır.