Teoman stadyum konserinde kendini yere attı! O anlar sosyal medyayı ikiye böldü
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan rock müziğinin popüler ismi Teoman, konser esnasında sergilediği sıra dışı sahne şovuyla magazin gündemine oturdu. Şarkı söylediği sırada aniden kendini yere bırakan ünlü sanatçının o anları sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim bu hareketi ikonik bir sahne enerjisi olarak görürken, diğer kesim ise sert eleştirilerde bulundu.
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