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Teoman stadyum konserinde kendini yere attı! O anlar sosyal medyayı ikiye böldü

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan rock müziğinin popüler ismi Teoman, konser esnasında sergilediği sıra dışı sahne şovuyla magazin gündemine oturdu. Şarkı söylediği sırada aniden kendini yere bırakan ünlü sanatçının o anları sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim bu hareketi ikonik bir sahne enerjisi olarak görürken, diğer kesim ise sert eleştirilerde bulundu.

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Teoman sahne performansıyla gündem oldu

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği dev konserle hayranlarının karşısına çıktı. Stadyumu hınca hınç dolduran binlerce kişinin tek bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği gecede, ünlü sanatçının performansı kadar sergilediği sıra dışı sahne şovu geceye damga vurdu.

Son konseriyle sosyal medyanın gündeminde

Şarkının ritmine kapılarak bir anda kendini sahne zeminine bırakan Teoman, sosyal medyada günün en çok tartışılan ismi oldu.

Sahnede yatarak şarkı söyledi

ŞARKIYI YATARAK SÖYLEDİ, TELEFONLAR SANİYELER İÇİNDE KAYDA GEÇTİ

Konserin en coşkulu anlarında sahne enerjisini zirveye çıkaran sanatçı, şarkı söylemeye devam ederken aniden kendini yere bıraktı. Sırtüstü sahneye uzanarak mikrofonu elinden düşürmeyen Teoman'ın o halleri, stadyumdaki binlerce izleyici tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Teoman da o görüntüleri paylaştı!

Konserin hemen ardından dijital platformlara düşen görüntüler, kısa sürede viral tık rekorları kırarak binlerce kullanıcıya ulaştı. Öte yandan Teoman da o anlara ait bir kaydı Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı.

Video Oynatma İkonu Teoman'dan Tüpraş Stadyumu'nda şov!
Destekleyenler de oldu eleştirenler de!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "İKONİK TARZ MI, GEREKSİZ ŞOV MU?"

Teoman'ın sahne zemininde yatarak performansına devam etmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir fikir ayrılığına yol açtı.

Konser görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan görüntülere hayranlarından farklı tepkiler geldi:

  • Destekleyenler: Sanatçının yıllardır kendine özgü, salaş ve özgür ruhlu tarzını sahneye yansıttığını, bu hareketin tamamen saf bir rock enerjisinin parçası olduğunu savundu.
  • Eleştirenler: Stadyumu dolduran binlerce kişinin önünde yapılan bu gösteriyi anlamsız ve gereksiz bulduklarını ifade ederek sanatçıyı eleştiri oklarının hedefine koydu.
Teoman hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Teoman nerede konser verdi ve ne yaptı?

Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verdiği dev konserde şarkı söylediği esnada aniden kendini yere atarak yatarak şarkı söylemeye devam etmiştir.

Teoman'ın sahne şovu neden sosyal medyayı karıştırdı?

Sanatçının kendini yere bırakma anları izleyiciler tarafından kaydedilip paylaşılınca, bir kesim bunu harika bir rock enerjisi olarak görürken, diğer kesim gereksiz bulduğunu belirterek tartışma başlatmıştır.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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