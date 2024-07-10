Temizlik sevdalısı Kadir Ezildi bohça alışverişine çıktı! Gold detaylı tepsi olay oldu! İşte Kadir Ezildi'nin o anları...

Temizliğe olan sevgilisiyle fenomen olan Kadir Ezildi , magazin gündemine evleneceği haberleriyle bomba gibi düştü. Ancak binlerce kişi tarafından titiz olan Kadir Ezildi'nin eşiyle aynı evi nasıl paylaşacağı merak konusu oldu.

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Kadir Ezildi bu konuya Hülya Avşar'ın programında açıklık getirmişti.

Hülya Avşar'ın "Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor. Ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın?" şeklindeki sorusu karşısında şaşıran Ezildi, 2 aylık bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey" şeklinde bir yanıt vermişti.