Temizlik hastası Kadir Ezildi evleniyor! O anları anbean sosyal medyadan paylaştı! Sevgilisi bakın hangi sanatçının kardeşi çıktı

Sosyal medyada temizlik tutkusuyla tanınan ve En Hamarat Benim programının sevilen sunucusu olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kadir Ezildi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde kalıyor ve takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Fenomen sunucu Ezildi, geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olmuştu. Programda Avşar, Ezildi'ye özel hayatına dair sorular da sordu. Kadir Ezildi , hayatında biri olduğunu itiraf etti ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

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Hülya Avşar'ın "Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor. Ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın?" şeklindeki sorusu karşısında şaşıran Ezildi, 2 aylık bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey" şeklinde bir yanıt vermişti.