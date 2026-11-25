-Montaj masasında ya da herhangi bir film stüdyosunda genç Temel olarak çalışırken yanı başınızda nefesini hissettiğiniz, sesini duyduğunuz ve size bir sözünü asla unutmadığınız ilk usta kimdi?

Temel Gürsu: Memduh Ün. "Kısmetin En Güzeli" filmi olabilir. Galiba Fatma Girik oynuyordu Fikret Hakan'la. Memduh ağabey ile karanlık odada çalışıyoruz, montaj yapıyorum. Fatma da geldi, oturdu. Sonra 'Hadi Memduh yemeğe gidelim.' dedi. O sırada ben de tam bir sahnenin karesine makas atıyorum. Makas attım, keseceğim, 'Ne yaptın?' dedi Memduh ağabey. Sen şimdi soluğunu hissettiğin dedin ya, tam öyle bir andı. O kestiğim kareyi kaldırdım, attım. 10-15 bin metre atık film. 'Ne yaptın?' deyince ödüm patladı. Kalktı ayağa 'O attığın kareyi bul. Biz yemeğe gidiyoruz. Geldiğimde bulmuş ol.' dedi. Binlerce metre filmin içerisinde bir kare, düşünebiliyor musun? Bir kare. Yani dört santimlik bir parça. Mübalağa etmiyorum. O bütün filmler yerlere saçıldı, döküldü. Onların arasında böyle bir kare filmi aradım. O mu değil mi? Onu buldum ama kan ter içerisinde kaldım. Mübalağasız 2 saat sürmüş bir olaydır. Sonra Memduh abi ve Fatma yemekten geldiler. Dedim 'Buldum Memduh abi kareyi.' Aldı böyle baktı, 'Haa iyi' dedi attı. Sonra 'Hadi devam edelim.' dedi.

Hakikaten ders tabii bunlar. Çünkü okullarda öğretilecek bir şey değil. Ancak orada yaşayarak öğrenirsin bunu. Ülkü Erakalın. Allah rahmet eylesin. Çok da sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. O dönemde en büyük iş yapan filmleri Ülkü ağabey yapıyordu. Fatma Girik'li, Türkan Şoray'lı, Filiz Akın'lı hep büyük kadrolu filmler çekiyordu. O teklif etti. 'Temel, ben Kadri Yurdatap'la bir film şirketi kurdum. Bizimle çalışmak istersen seviniriz.' dedi. 'Olur ağabey. Ben askere gideceğim ama 7-8 ay zamanım var.' dedim. Tamam dedi, anlaşma yaptık. Ben askere gidene kadar Ülkü ağabeyin asistanlığını yaptım. 12 ay yaptım asistanlığını ve 13 film çektik o dönemde.