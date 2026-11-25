-Derbeder filminde eşiniz Temel Gürsu ile tanışıp, Ferdi Tayfur ile o filmin başrol kadın sanatçısı olarak hem özel hayat hem kariyer yolculuğunuz değişti sanırım değil mi?
Temel Gürsu: Çeşme çok büyük iş yapınca Derbeder'i çekeceğiz. Hulki (Saner) ağabey, "Bu sefer kesin kızım oynayacak." dedi. O zaman Canan geldi, baktım hakikaten biraz daha büyümüş. Canan oynadı, çok da uğurlu geldi filme. Derbeder sinema tarihinin en büyük hasılat yapan, seyirci potansiyeline ulaşan başarılı filmi oldu. Bizim tanışmamıza vesile oldu.
Canan Perver: Ama ondan sonra aradan seneler geçti. Bir şey olmadı aramızda. Yıllar sonra Ahmet Özhan'la "Çaresiz" diye bir filmde oynadık. Temel yönetiyordu ama orada da bir çekim yoktu aramızda. Bu arada çöpçatanımız Müjdat Gezen'dir.
Temel Gürsu: Filmimizde Ahmet Özhan, Müjdat Gezen, Canan ve Şemsi İnkaya oynuyor. Kadromuz güzel. Bir gazino sahnesi çekiyoruz, Bakırköy'de. Merdivenlerden Canan indi, elinde elbiseleriyle. Müjdat ve Ahmet benim yanımda oturuyor planlama yapıyoruz. Müjdat Canan'ı görünce, "Aman efendim Canan Gürsu hanımefendi geldiler." dedi. Hepimiz şaşırdık. "Müjdat nereden çıktı bu?" dedim. "Valla bilmiyorum. Benim içimden öyle geldi." dedi.
Canan Perver: Müjdat hala aile dostumuz, görüşürüz. Seneler geçti, Müjdat'a "Temel sana bir şey mi söylemişti de Canan Gürsu dedin?" dedim. "Vallahi yok, yemin ediyorum bir şey söylemedi. Canan, içimden geldi de söyledim." dedi. İşte böyle çöpümüzü çattı. Evlendik, seneler geçti.