Tekneyle bir kadını ezmişti! Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy ilk kez konuştu

"FARKINDA BİLE DEĞİLİZ"

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Göksel Arsoy'un kendisi gibi oyuncu olan oğlu Gökhan Arsoy, yaşanan kaza hakkında şunları söyledi; "Cumartesi günü eşim Taylan Kümeli ile her gün gittiğimiz yoldan giderken, bir hanımefendi kendi teknesinden 30 metre açıkta sırtüstü yatıyormuş.