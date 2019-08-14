Tekneyle bir kadını ezmişti! Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy ilk kez konuştu
Bodrum'da Kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzerken 8 metrelik bir sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle 72 yaşındaki Gülseren Ayvazoğlu feci şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam'ın yıldız ismi Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy olduğu ortaya çıktı. Gökhan Arsoy günler sonra olay hakkında ilk kez konuştu.
14.08.2019 11:38
- Son Güncelleme: 14.08.2019 11:45
Bodrum'da tatil yapan Yeşilçam'ın yıldızı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un sürat teknesi ile çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen kazada bir kadın ağır şekilde yaralanmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı söylenen Gökhan Arsoy, üzücü olayla ilgili ilk kez konuştu.
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