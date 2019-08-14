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Tekneyle bir kadını ezmişti! Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy ilk kez konuştu

Bodrum'da Kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzerken 8 metrelik bir sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle 72 yaşındaki Gülseren Ayvazoğlu feci şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam'ın yıldız ismi Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy olduğu ortaya çıktı. Gökhan Arsoy günler sonra olay hakkında ilk kez konuştu.

14.08.2019 11:38 - Son Güncelleme: 14.08.2019 11:45
Tekneyle bir kadını ezmişti! Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy ilk kez konuştu

Bodrum'da tatil yapan Yeşilçam'ın yıldızı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un sürat teknesi ile çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen kazada bir kadın ağır şekilde yaralanmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı söylenen Gökhan Arsoy, üzücü olayla ilgili ilk kez konuştu.

Tekneyle bir kadını ezmişti! Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy ilk kez konuştu

"FARKINDA BİLE DEĞİLİZ"

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Göksel Arsoy'un kendisi gibi oyuncu olan oğlu Gökhan Arsoy, yaşanan kaza hakkında şunları söyledi; "Cumartesi günü eşim Taylan Kümeli ile her gün gittiğimiz yoldan giderken, bir hanımefendi kendi teknesinden 30 metre açıkta sırtüstü yatıyormuş.

Tekneyle bir kadını ezmişti! Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy ilk kez konuştu

Biz de görmedik ayaklarına çarpmışız hanımefendinin. Farkında bile değiliz. Sonra eşimle kıyıya geldik. Ardından sahil güvenlik aradı ve bizi çağırdılar. Olayın ne olduğunu orada öğrendik" dedi.

Tekneyle bir kadını ezmişti! Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy ilk kez konuştu

"HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

"Çok üzgünüz, yanında olacağız" sözlerini sürdüren Arsoy, "Ayaklarına kazayla çarptığım hanımefendinin operasyon geçirdiğini öğrendik. Şu anda durumu çok iyi.

Tekneyle bir kadını ezmişti! Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy ilk kez konuştu

Üç gün sonra taburcu olacak. Kendisini ziyaret ettik. Her zaman yanında olacağımızı kendisine illettik. Yaşanan bu kazadan dolayı çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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