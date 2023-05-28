Tek formülle tığ gibi inceldi! İşte 7 adımda şak diye kilo vermenin sırrı... 2 haftada 9 kilo verme garantili Aslı Bekiroğlu diyeti!

Son zamanlarda düzenli bir şekilde pilates yapmaya başlayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, kısa bir süre içinde dikkate değer bir başarı elde etti. Gösterdiği özveri ve azim sayesinde tam 9 kilo verdi. Verdiği kilolarla birlikte kendini daha iyi hissettiğini ve vücut formunu olumlu yönde değiştirdiğini belirten Bekiroğlu'nun zayıflama sırrını duyunca şoke olacaksınız! İşte merak edilen detaylar...