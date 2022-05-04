Taze gelin Seda Sayan balayından öyle bir paylaşım yaptı ki gören inanamadı! Eşi Çağlar Ökten’i koluna takıp Paris sokaklarında...

Törende Gülşah Saraçoğlu imzalı bir gelinlik giyen Seda Sayan'ın balayı tercihi ise Paris'ten yana oldu. Özel bir jetle Paris'e yolculuk yapan çifte yakın arkadaşları Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu da eşlik etti.