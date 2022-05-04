Taze gelin Seda Sayan balayından öyle bir paylaşım yaptı ki gören inanamadı! Eşi Çağlar Ökten’i koluna takıp Paris sokaklarında...
Taze gelin Seda Sayan balayından öyle bir paylaşım yaptı ki! Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle Prag'da nikah masasına oturacağını duyurmuştu. Ancak çift, mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti ve 24 Nisan'da dünyaevine girdi. Balayı için Paris'i tercih eden ünlü çifte Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu eşlik ederken Seda Sayan'ın yayınladığı paylaşım görenleri şaşırttı. İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan balayı paylaşımı...
04.05.2022 01:42 - Son Güncelleme: 04.05.2022 01:42
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldığı Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da Beşiktaş'taki lüks bir otelde dünyaevine girdi.
Törende Gülşah Saraçoğlu imzalı bir gelinlik giyen Seda Sayan'ın balayı tercihi ise Paris'ten yana oldu. Özel bir jetle Paris'e yolculuk yapan çifte yakın arkadaşları Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu da eşlik etti.
Balayı tatilinden sık sık paylaşımda bulunan Seda Sayan, son yayınladığı görüntülerle takipçilerini şaşırttı.
Paris sokaklarında gelinlik ve damatlık çekimi yapan Seda Sayan, o anları Instagram hesabında yayınladı.