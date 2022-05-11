Vav TV İzle
Haberler Magazin Taylan Özgür Ölmez’in gözünden sakındığı annesine bakın! Taner Ölmez ile benzerliği dikkat çekti güzelliğiyle hayran bıraktı

Taylan Özgür Ölmez’in gözünden sakındığı annesine bakın! Taner Ölmez ile benzerliği dikkat çekti güzelliğiyle hayran bıraktı

Seslendirdiği Haydar Haydar, Dostum Dostum, Minnet Eylemem gibi birçok eser ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Taylan Özgür Ölmez, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olmasının ardından gündem oldu. 2007 yılında ilk solo albümü Nihayet'i müzik piyasasına süren ünlü müzisyenin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Mucize Doktor ile adını geniş kitlelere duyuran Taner Ölmez'in ağabeyi olan Taylan Özgür Ölmez'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Ölmez hakkında araştırma yapanlar, ünlü müzisyenin annesini görünce ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Ablası gibi" yorumunda bulundu. Öte yandan Taner Ölmez'in annesiyle benzerliği de dikkat çekti. İşte Taylan Özgür Ölmez'in güzeller güzeli annesi...

11.05.2022 21:19 - Son Güncelleme: 11.05.2022 21:19
Taylan Özgür Ölmez’in gözünden sakındığı annesine bakın! Taner Ölmez ile benzerliği dikkat çekti güzelliğiyle hayran bıraktı

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olan Taylan Özgür Ölmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taylan Özgür Ölmez’in gözünden sakındığı annesine bakın! Taner Ölmez ile benzerliği dikkat çekti güzelliğiyle hayran bıraktı

Mucize Doktor ile adını geniş kitlelere duyuran Taner Ölmez'in ağabeyi olan Taylan Özgür Ölmez'in özellikle ailesi merak konusu oldu.

Taylan Özgür Ölmez’in gözünden sakındığı annesine bakın! Taner Ölmez ile benzerliği dikkat çekti güzelliğiyle hayran bıraktı

Ölmez hakkında araştırma yapanlar, ünlü müzisyenin annesini görünce ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Ablası gibi" yorumunda bulundu. Öte yandan Taner Ölmez'in annesiyle benzerliği de dikkat çekti.

Taylan Özgür Ölmez’in gözünden sakındığı annesine bakın! Taner Ölmez ile benzerliği dikkat çekti güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte başta Taylan Özgür Ölmez olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Taylan Özgür Ölmez’in gözünden sakındığı annesine bakın! Taner Ölmez ile benzerliği dikkat çekti güzelliğiyle hayran bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu

SON DAKİKA