Taylan Özgür Ölmez’in gözünden sakındığı annesine bakın! Taner Ölmez ile benzerliği dikkat çekti güzelliğiyle hayran bıraktı
Seslendirdiği Haydar Haydar, Dostum Dostum, Minnet Eylemem gibi birçok eser ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Taylan Özgür Ölmez, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olmasının ardından gündem oldu. 2007 yılında ilk solo albümü Nihayet'i müzik piyasasına süren ünlü müzisyenin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Mucize Doktor ile adını geniş kitlelere duyuran Taner Ölmez'in ağabeyi olan Taylan Özgür Ölmez'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Ölmez hakkında araştırma yapanlar, ünlü müzisyenin annesini görünce ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Ablası gibi" yorumunda bulundu. Öte yandan Taner Ölmez'in annesiyle benzerliği de dikkat çekti. İşte Taylan Özgür Ölmez'in güzeller güzeli annesi...
11.05.2022 21:19 - Son Güncelleme: 11.05.2022 21:19
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olan Taylan Özgür Ölmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Mucize Doktor ile adını geniş kitlelere duyuran Taner Ölmez'in ağabeyi olan Taylan Özgür Ölmez'in özellikle ailesi merak konusu oldu.
Ölmez hakkında araştırma yapanlar, ünlü müzisyenin annesini görünce ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Ablası gibi" yorumunda bulundu. Öte yandan Taner Ölmez'in annesiyle benzerliği de dikkat çekti.