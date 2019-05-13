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t.A.T.u'nun son halini görenler şok oldu! Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran doğal güzelliğinden eser kalmadı

Rus müzik grubu t.A.T.U'nun üyelerinin son hali şaşırttı. t.A.T.u 2000'li yılların ilk döneminde şarkıları ile dünyayı kasıp kavuruyordu. 'All The Things She Said' şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine oturan ve bugün ikisi de 34 yaşında olan grubun üyeleri Julia Volkova ve Lena Katina kariyerlerine yalnız devam etme kararı almıştı. İkilinin son hali hayranlarını şaşkına çevirdi.

13.05.2019 10:22 - Son Güncelleme: 13.05.2019 10:22
t.A.T.u'nun son halini görenler şok oldu! Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran doğal güzelliğinden eser kalmadı

Rus müzik grubu t.A.T.u 2000'li yılların ilk döneminde şarkıları ile dünyayı kasıp kavuruyordu.

t.A.T.u'nun son halini görenler şok oldu! Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran doğal güzelliğinden eser kalmadı

2003 yılında Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen ve Sertap Erener'in 'Everyway That I Can' şarkısı ile birinciliği kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda 11'inci olan grup ilerleyen yıllarda popülerliğini kaybetmişti.

t.A.T.u'nun son halini görenler şok oldu! Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran doğal güzelliğinden eser kalmadı

'All The Things She Said' şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine oturan ve bugün ikisi de 34 yaşında olan grubun üyeleri Julia Volkova ve Lena Katina kariyerlerine yalnız devam etme kararı almıştı.

t.A.T.u'nun son halini görenler şok oldu! Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran doğal güzelliğinden eser kalmadı

İkilinin son hali hayranlarını şaşkına çevirdi.

t.A.T.u'nun son halini görenler şok oldu! Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran doğal güzelliğinden eser kalmadı

2016 yılında tiroit kanserini yenen Julia Volkova birtakım estetik operasyon için bıçak altına yattı.

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