t.A.T.u'nun son halini görenler şok oldu! Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran doğal güzelliğinden eser kalmadı
Rus müzik grubu t.A.T.U'nun üyelerinin son hali şaşırttı. t.A.T.u 2000'li yılların ilk döneminde şarkıları ile dünyayı kasıp kavuruyordu. 'All The Things She Said' şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine oturan ve bugün ikisi de 34 yaşında olan grubun üyeleri Julia Volkova ve Lena Katina kariyerlerine yalnız devam etme kararı almıştı. İkilinin son hali hayranlarını şaşkına çevirdi.
13.05.2019 10:22
- Son Güncelleme: 13.05.2019 10:22
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