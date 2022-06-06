Tatile çıkan Mine Tugay sosyal medyayı ateşe verdi! Bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Gözde Seda Altuner kayıtsız kalmadı
Tatile çıkan Mine Tugay sosyal medyayı ateşe verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, tatil sezonunu açtı ve şezlongda verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Tugay'ın paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düşerken oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı. Gözde Seda Altuner de meslektaşı Mine Tugay'ın havuz başında verdiği poza kayıtsız kalmadı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
06.06.2022 21:19 - Son Güncelleme: 06.06.2022 21:25
Ünlü oyuncu Mine Tugay, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Tatil sezonunu açan Mine Tugay, bikinisi ile şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçileri Mine Tugay'ın paylaşımına alev emojileriyle karşılık verirken genç oyuncu Serel Yereli "Bu nedir ya" yorumunda bulundu.