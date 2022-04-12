Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’nden plaj pozu gecikmedi! Kumsaldan paylaştı fit hali dikkat çekti “Kim der iki çocuk annesi diye”
Tatil sezonunu açan Defne Samyeli'nden plaj pozu gecikmedi! Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, tatile çıktı. Karayipler tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Samyeli, plajda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken Samyeli fit haliyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı için "Kim der iki çocuk annesi diye" yorumu yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...
12.04.2022 00:51 - Son Güncelleme: 12.04.2022 00:51
Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.