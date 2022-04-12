RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’nden plaj pozu gecikmedi! Kumsaldan paylaştı fit hali dikkat çekti “Kim der iki çocuk annesi diye”

Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’nden plaj pozu gecikmedi! Kumsaldan paylaştı fit hali dikkat çekti “Kim der iki çocuk annesi diye”

Tatil sezonunu açan Defne Samyeli'nden plaj pozu gecikmedi! Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, tatile çıktı. Karayipler tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Samyeli, plajda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken Samyeli fit haliyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı için "Kim der iki çocuk annesi diye" yorumu yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...

12.04.2022 00:51 - Son Güncelleme: 12.04.2022 00:51
Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’nden plaj pozu gecikmedi! Kumsaldan paylaştı fit hali dikkat çekti “Kim der iki çocuk annesi diye”

Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’nden plaj pozu gecikmedi! Kumsaldan paylaştı fit hali dikkat çekti “Kim der iki çocuk annesi diye”

Özellikle sahne aldığı mekanlardan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Samyeli, konser maratonuna ara vererek tatile çıktı.

Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’nden plaj pozu gecikmedi! Kumsaldan paylaştı fit hali dikkat çekti “Kim der iki çocuk annesi diye”

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Karayipler tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’nden plaj pozu gecikmedi! Kumsaldan paylaştı fit hali dikkat çekti “Kim der iki çocuk annesi diye”

Ünlü şarkıcı, plajda verdiği iddialı bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’nden plaj pozu gecikmedi! Kumsaldan paylaştı fit hali dikkat çekti “Kim der iki çocuk annesi diye”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken Samyeli fit haliyle dikkat çekti.

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