Tatil sezonunu açan Aslıhan Güner’den bikinili paylaşım geldi! Önce ayna karşısında sonra plajda döktürdü gören bir daha baktı
Tatil sezonunu açan Aslıhan Güner'den bikinili paylaşım geldi! İsmail Demirci ile başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Güner, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Art arda paylaşımda bulunan Güner, önce rengarenk bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu ardından plajda dans ettiği anları yayınladı. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
30.04.2022 18:04 - Son Güncelleme: 30.04.2022 18:06
Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslıhan Güner, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.