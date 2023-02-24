Tası tarağı toplayıp Kısmetse Olur'dan kaçmışlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir gerçekleri ortaya serdi "Adım başkasıyla geçiriliyordu zorbalık..."
5 yıl sonra Youtube'da izleyici karşısına çıkmaya başlayan Kısmetse Olur skandalları, ifşalarıyla gündeme geliyor. Yarışmanın başından bu yana en çok konuşulan çift Aybüke Çangal ile Tolga Kandemir'in diskalifiye olduğu açıklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Öykü Serter, çiftin hiçbir sebep göstermeden çekime gelmediklerini ve bu yüzden diskalifiye olduklarını duyurmuştu. Günlerdir sessizliğini koruyan ikilen sonunda bir açıklama geldi. İşte haberin detayları...
24.02.2023 10:32 - Son Güncelleme: 24.02.2023 10:32
Türkiye'nin yaşadığı deprem faciası sonrası yayınına ara veren Kısmetse Olur'un deprem sonrası yayınlanan bölümünde herkesi bekleyen büyük bir şok vardı.
ÖYKÜ SERTER AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter, Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Maalesef geçerli bir mazeretleri olmadığı halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke, yarışma kuralları gereği diskalifiye edilmişlerdir. Kurallar en başından beri herkes için eşit ve geçerlidir. Ancak biliyoruz ki bu çok ama çok zor bir yarışma, yıpratan bir yarışma. Bu nedenle gitmek isteyene izin veriyoruz.