Tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti yeni eviyle parmak ısırttı "Bana izin verin dedim" Güldür Güldür'ün yıldızı Doğa Rutkay...

"İstanbul'da mutsuzdum. 10 yıldır yazları gittiğimiz Alaçatı bize keyif veriyordu. Burayı 2021'de almıştık. Ege'yi de çok seviyoruz. 'Neden bir yedek planımız olmasın' diye düşünüyorduk. Ev tamamlanınca çocukların da okul döneminin başlamasına denk geldi. İstanbul'da herhangi bir okula alışmadan acaba 'doğada, hayvanların, çiçeklerin olduğu bir yerde mi yaşasak' dedik.