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Tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti yeni eviyle parmak ısırttı "Bana izin verin dedim" Güldür Güldür'ün yıldızı Doğa Rutkay...

Uzun yıllardır "Güldür Güldür Show"da yer alan Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Çift, 2018'de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'i kucaklarına almıştı. Tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk eden ünlü çift kendilerine Urla'da sakin bir hayat kurdu.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:31 Güncelleme 23 Ocak 2024, 14:31
Tası tarağı toplayıp İstanbul’u terk etti yeni eviyle parmak ısırttı Bana izin verin dedim Güldür Güldür’ün yıldızı Doğa Rutkay... 1

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal, çocukları Piraye ve Rutkay ile İstanbul'daki evlerini kapatarak Urla'ya yerleşti.

Tası tarağı toplayıp İstanbul’u terk etti yeni eviyle parmak ısırttı Bana izin verin dedim Güldür Güldür’ün yıldızı Doğa Rutkay... 2

Bir Youtube kanalına konuk olan Rutkay Urla'ya yerleşme kararını anlattı.

Tası tarağı toplayıp İstanbul’u terk etti yeni eviyle parmak ısırttı Bana izin verin dedim Güldür Güldür’ün yıldızı Doğa Rutkay... 3

"İstanbul'da mutsuzdum. 10 yıldır yazları gittiğimiz Alaçatı bize keyif veriyordu. Burayı 2021'de almıştık. Ege'yi de çok seviyoruz. 'Neden bir yedek planımız olmasın' diye düşünüyorduk. Ev tamamlanınca çocukların da okul döneminin başlamasına denk geldi. İstanbul'da herhangi bir okula alışmadan acaba 'doğada, hayvanların, çiçeklerin olduğu bir yerde mi yaşasak' dedik.

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