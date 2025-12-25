Taşacak Bu Deniz'in Esme'si 3 Yıldır Uğraşıyordu! Tam 4 Kilo Birden Aldı

KARADENİZ MUTFAĞI ESME'YE YARADI

Trabzon'un eşsiz doğasında devam eden çekimler, Deniz Baysal için beklenmedik bir sonuç doğurdu. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün verdiği röportajda yaklaşık 3 yıldır kilo almaya çalıştığını ancak bir türlü başarılı olamadığını dile getirdi. Şehrin atmosferinden ve misafirperverliğinden çok etkilendiğini belirten Baysal, bölgedeki yemek kültürünün bu sürece olan katkısını şu sözlerle özetledi.