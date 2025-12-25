PODCAST CANLI YAYIN

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si 3 Yıldır Uğraşıyordu! Tam 4 Kilo Birden Aldı

Oyuncu Deniz Baysal'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Tam 3 yıldır kilo almak için uğraşan ünlü isim, aradığı çözümü Trabzon'da buldu.

Set çekimleri için Karadeniz'e giden Baysal, orada geçirdiği sürede tam 4 kilo aldığını açıkladı. Yıllardır uğraşmasına rağmen başaramadığı bu değişimi Karadeniz mutfağına borçlu olduğunu söyleyen oyuncunun açıklamaları dikkat çekti.

KARADENİZ MUTFAĞI ESME'YE YARADI

Trabzon'un eşsiz doğasında devam eden çekimler, Deniz Baysal için beklenmedik bir sonuç doğurdu. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün verdiği röportajda yaklaşık 3 yıldır kilo almaya çalıştığını ancak bir türlü başarılı olamadığını dile getirdi. Şehrin atmosferinden ve misafirperverliğinden çok etkilendiğini belirten Baysal, bölgedeki yemek kültürünün bu sürece olan katkısını şu sözlerle özetledi.

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Doğası ayrı, insanı ayrı güzel. Ama yemekleri bambaşka! Üç senedir kilo almak için uğraşıyordum, burada tam 4 kilo aldım."

SET ARASINDA KARADENİZ LEZZETLERİ

Çekimlerin büyük bölümünün Trabzon'un yaylalarında ve mahallelerinde gerçekleşmesi, ekibin yöresel lezzetlerle iç içe olmasını sağlıyor. Deniz Baysal'ın bahsettiği bu 4 kiloluk değişimin arkasında, bölgenin meşhur tariflerinin olduğu tahmin ediliyor. İşte Karadeniz setlerinin vazgeçilmez enerji kaynakları:

  • Muhlama (Kuymak): Mısır unu, tereyağı ve özel peynirin buluşmasıyla tam bir enerji deposu.

  • Akçaabat Köftesi: Protein ihtiyacını en lezzetli şekilde karşılayan bölge klasiği.

  • Karadeniz Pidesi: Bol tereyağlı ve çıtır kenarlarıyla iştah kabartan ana öğün.

  • Hamsili Pilav: Karadeniz denince akla gelen, vitamin ve mineral bakımından zengin lezzet.

ESME VE ADİL İÇİN BÜYÜK MÜCADELE BAŞLIYOR

Yeni bölümde Şerif, baskısını artırarak Esme'yi en hassas noktasından vurmaya çalışıyor. Boşanma davası öncesinde Esme'yi tehdit eden Şerif, Ballı cinayetini Adil'in üzerine yıkmakla korkutsa da, Esme bu kez boyun eğmemeye kararlı. Adil'in tutuklanmasıyla birlikte Esme, sevdiği adamı kurtarmak için Fadime ve Eleni ile güçlerini birleştiriyor.

Fotoğraflar: Instagram, TRT