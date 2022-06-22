Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun kızı bakın hangi oyuncu çıktı! O da çok ünlü! Meğer Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı...
Tarzan Rıfkı'nın Melahat'ı Suna Yıldızoğlu'nun kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Yapımcılığını Yahya Kılıç'ın, başrolünü Kemal Sunal'ın üstlendiği Tarzan Rıfkı, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen filmde Melahat karakterini canlandıran Suna Yıldızoğlu ise gündem oldu. Yeşilçam'ın sarışın güzeli hakkında araştırma yapanlar, Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızının kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Bakın Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi çok ünlü olan güzeller güzeli kızı kimmiş...
22.06.2022 22:45 - Son Güncelleme: 22.06.2022 22:45
Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Tarzan Rıfkı, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Filmde Melahat karakterini canlandıran Suna Yıldızoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?
Gerçek adı Sonja Eady olan Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. 1974'te Türkiye'ye yerleşen oyuncu, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını aldı.