Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Yasemin Allen’in babasından önce...
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı Tarzan Rıfkı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Suna Yıldızoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başrolünü Kemal Sunal ile üstlendiği filmde Melahat karakterini canlandıran Yıldızoğlu'nun özellikle aşk hayatı merak edildi. 1989-2007 yılları arasında evli kaldığı Dudley Allen'den Yasemin Allen adında bir kızı olan Suna Yıldızoğlu'nun 1976 yılında nikah masasına oturduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Suna Yıldızoğlu'nun Yeşilçam yıldızı olan eski eşi...
20.07.2022 23:54 - Son Güncelleme: 20.07.2022 23:54
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, başrolünü Kemal Sunal ile üstlendiği Tarzan Rıfkı dizisinin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
1989-2007 yılları arasında evli kaldığı Dudley Allen'den Yasemin Allen adında bir kızı olan Suna Yıldızoğlu'nun 1976 yılında nikah masasına oturduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.