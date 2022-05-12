Tartışma büyüdü ünlü sunucu stüdyodan çekip gitti! Seyirciler çileden çıktı! Gelinim Mutfakta'da Nursel Ergin'i hüngür hüngür ağlattılar!
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yaşananlar gündeme oturdu. Gündüz kuşağının fenomen programı 927'nci bölümüyle çok konuşuldu. Nursel Ergin'in ağladığını görenler şoke oldu. Yarışmacılardan Miyase kayınvalidesi Sevilay Hanım'ı istemedi ortalık karıştı. Hem Ergin hem de izleyiciler duydukları karşısında adeta çılgına döndü. Ünlü sunucu kaynana ve gelinin tartışmasına daha fazla fazla dayanamadı ve programdan çekip gitti.
12.05.2022 11:05 - Son Güncelleme: 12.05.2022 11:07
Gelinim Mutfakta'da gözyaşları sel oldu. 927. Bölümde sunucu Nursel Ergin, Miyase'nin şoke eden isteği sonrası ağlayarak stüdyoyu terk etti. Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı kötü günler geçiren Miyase sonunda kararını verdi ve isteğini ünlü sunucuya iletti. Duydukları karşısında neye uğradığı şaşıran Nursel Ergin gözyaşlarını tutamadı. Canlı yayında Sevilay Hanım ile büyük bir tartışma yaşayan geline herkes çok üzüldü. Diğer yarışmacılar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o anlar...
Yarışmacı gelin Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı.