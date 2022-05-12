Tartışma büyüdü ünlü sunucu stüdyodan çekip gitti! Seyirciler çileden çıktı! Gelinim Mutfakta'da Nursel Ergin'i hüngür hüngür ağlattılar!

Gelinim Mutfakta'da gözyaşları sel oldu. 927. Bölümde sunucu Nursel Ergin, Miyase'nin şoke eden isteği sonrası ağlayarak stüdyoyu terk etti. Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı kötü günler geçiren Miyase sonunda kararını verdi ve isteğini ünlü sunucuya iletti. Duydukları karşısında neye uğradığı şaşıran Nursel Ergin gözyaşlarını tutamadı. Canlı yayında Sevilay Hanım ile büyük bir tartışma yaşayan geline herkes çok üzüldü. Diğer yarışmacılar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o anlar...