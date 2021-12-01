Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde...
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı Daren Gerede Erkaya ile tatilde olan avukat Bilge Öztürk Instagram pozları ile sosyal medya gündeminde. Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, Bermuda'dan yaptığı paylaşımları ile kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde olan avukat Bilge Öztürk Instagram paylaşımları ile gündemde.
Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ten bikinili pozlar geldi. Bermuda'nın başkenti Hamilton'da bikinili karelerini Instagram'dan yayınlayan Öztürk, kareye mavi kalp emojisi koydu.
YORUM YAĞDI
Bir fotoğrafını da Instagram'ın hikâye bölümünden yayınlayan avukatın düzgün fiziği dikkat çekti. Bilge Öztürk'ün bikinli kareleri takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Bennu Yıldırımlar'ın oğlu ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ün yaşı merak konusu oldu. İşte başta Bilge olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...