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Haberler Magazin Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde...

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde...

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı Daren Gerede Erkaya ile tatilde olan avukat Bilge Öztürk Instagram pozları ile sosyal medya gündeminde. Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, Bermuda'dan yaptığı paylaşımları ile kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

01.12.2021 10:16 - Son Güncelleme: 01.12.2021 10:23
Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde...

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde olan avukat Bilge Öztürk Instagram paylaşımları ile gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde...

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ten bikinili pozlar geldi. Bermuda'nın başkenti Hamilton'da bikinili karelerini Instagram'dan yayınlayan Öztürk, kareye mavi kalp emojisi koydu.

Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde...

YORUM YAĞDI

Bir fotoğrafını da Instagram'ın hikâye bölümünden yayınlayan avukatın düzgün fiziği dikkat çekti. Bilge Öztürk'ün bikinli kareleri takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde...

Bennu Yıldırımlar'ın oğlu ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ün yaşı merak konusu oldu. İşte başta Bilge olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk bikinili kareleri ile kaslarını sergiledi! Kendisinden 22 yaş küçük ünlü aşkı ile tatilde...

Elçin Sangu - 13 Ağustos 1985

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