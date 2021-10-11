Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark var...

Öztürk, kite surf okulu ile ilgili de "Akyaka'da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor."

