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Haberler Magazin Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark var...

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark var...

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark olan ikili gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43), önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" dedi. 43 yaşındaki Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya; "Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım" şeklinde yanıt verdi ve kendisinden 22 yaş küççük o isimle aşk yaşadığını itiraf etti!

11.10.2021 09:50 - Son Güncelleme: 11.10.2021 09:57
Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark var...

ARALARINDA TAM 22 YAŞ FARK VAR...

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti, yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

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Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark var...

Tarkan'ın sevgilisi olarak ünlenen 43 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, aşık oldu. Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43), önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" dedi.

Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark var...

Öztürk, kite surf okulu ile ilgili de "Akyaka'da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor."

Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark var...

"Belli şeylerde belli bir alım gücü gerekiyor fakat zengin sporu diyorlar ama öyle değil. İlk etapta bütün malzemeyi her şeyi biz sağlıyoruz öğrencilere" şeklinde konuştu.

Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark var...

43 yaşındaki Bilge Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya; "Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım" diye cevap verdi.

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