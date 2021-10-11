Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark var...
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında tam 22 yaş fark olan ikili gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43), önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" dedi. 43 yaşındaki Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya; "Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım" şeklinde yanıt verdi ve kendisinden 22 yaş küççük o isimle aşk yaşadığını itiraf etti!
11.10.2021 09:50
- Son Güncelleme: 11.10.2021 09:57
ARALARINDA TAM 22 YAŞ FARK VAR...
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkını ilan etti, yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Tarkan'ın sevgilisi olarak ünlenen 43 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, aşık oldu. Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43), önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" dedi.