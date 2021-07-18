Tarkan Viking Kanı bakın nerede çekilmiş öğrenenler şaşırıyor! İşte Yeşilçam'ın hafızalara kazınan kesitlerinden tarihi yolculuk...
Tarkan Viking Kanı bakın nerede çekilmiş öğrenenler şaşırıyor! Yeşilçam'a damga vuran filmlerin başında geliyor Kartal Tibet'in Tarkan filmleri... Günümüzde de pek çok eğlenceli skeçe konu olan 5 Tarkan filmi vardı. Tarkan: Gümüş Eyer, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Gümüş Eyer isimli çizgi romandan uyarlanan 1970 yapımı fantastik Türk filmi. Seri; Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Altın Madalyon, Tarkan: Güçlü Kahraman filmleriyle devam etti ve 1973 yılında son buldu. 1971 yılında gösterime giren Tarkan Viking Kanı filmi, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerlerle yeniden gündeme geldi. Peki Tarkan Viking Kanı filmi nerede çekildi? İşte Tarkan Viking Kanı oyuncuları ve çekildiği yer başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam'ın hafızalara kazınan kesitlerinden tarihi yolculuk...
Yönetmen koltuğunda Mehmet Aslan'ın oturduğu, senaryosunu Sadık Şendil'in kaleme aldığı Tarkan Viking Kanı filmi, bugün saat 14.30'da Show TV ekranlarından film severlerle buluşuyor. Başrolünde usta oyuncu Kartal Tibet'in yer aldığı film, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Viking Kanı isimli çizgi romandan uyarlanan fantastik bir Türk filmi olma özelliğini gösteriyor.
TARKAN VİKİNG KANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Peki Kartal Viking Kanı nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kartal Viking Kanı filmi konusu ve oyuncuları....
Tarkan Viking Kanı filminde geçen ünlü ahtapot sahnesi Bodrum Kalesi'nin altında çekilmiştir. Ahtapot sahnesinin bir kısmı ise ekibin su altı kamerası olmadığı için İzmir Efes Otel'deki sualtı barında çekilmiştir. Viking Kanı çizgi romanında ceza unsuru olarak ejderha kullanılsa da filmde teknik yetersizlikler sebebiyle ahtapot unsuru kullanılmıştır.
TARKAN VİKİNG KANI FİLMİ KONUSU
Tarkan Viking Kanı filmi Tarkan'ın, Atilla'nın kızı Yonca Hatun'u Viking kumandanı ve Çin Prensesi'nin elinden kurtarmasını anlatmaktadır. Tarkan Viking Kanı, Karadeniz'in kuzeyinden gelen Avrupa hunlarının Avrupa ülkelerini fethettiği günleri anlatır. Bu donanma İskandinav Yarımadası'nda dönemin en barbar kavmi Vikingler yaşıyor.