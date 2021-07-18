Tarkan Viking Kanı bakın nerede çekilmiş öğrenenler şaşırıyor! İşte Yeşilçam'ın hafızalara kazınan kesitlerinden tarihi yolculuk...

Tarkan Viking Kanı filminde geçen ünlü ahtapot sahnesi Bodrum Kalesi'nin altında çekilmiştir. Ahtapot sahnesinin bir kısmı ise ekibin su altı kamerası olmadığı için İzmir Efes Otel'deki sualtı barında çekilmiştir. Viking Kanı çizgi romanında ceza unsuru olarak ejderha kullanılsa da filmde teknik yetersizlikler sebebiyle ahtapot unsuru kullanılmıştır.