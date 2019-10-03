Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de ünlüymüş! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...
Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi türm Türkiye'yi sarstı... 61 yaşında hayata gözlerini yuman Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı yasa boğdu. Ardında bir eş bir kız evladı ve onu çok seven milyonlarca insan bırakan Tarık Ünlüoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesinde kızı ve eşinin feryatları yürekleri dağladı... Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi Gülenay Kalkan, tiyatro oyuncusu. Tarık Ünlüoğlu 12 yıl süren ilk evliliğini bitirdikten sonra 1988 yılından itibaren Gülenay Kalkan ile aşk yaşamaya başladı. Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan 25 yıllık birlikteliğin ardından 14 Şubat sevgililer gününde Berlin'de evlendiler. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ve hikayeleri...
Tarık Ünlüoğlu hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Eşi Gülenay Kalkan o zaman şu bilgileri vermişti: "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık'ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık, atlattı çok şükür".
Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olan Tarık Ünlüoğlu Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ardından Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yapan Tarık Ünlüoğlu iki kez evlilik yaptı. İlk eşinden bir kızı oldu. İkinci eşi Gülenay Kalkan ile 2013 yılında evlendi.
1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi Gülenay Kalkan, tiyatro oyuncusu. Tarık Ünlüoğlu 12 yıl süren ilk evliliğini bitirdikten sonra 1988 yılından itibaren Gülenay Kalkan ile birlikte yaşamaya başladı. Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan 25 yıl sevgili kaldıktan sonra 14 Şubat sevgililer gününde Berlin'de evlendiler.