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Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ına veda...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde masanın lideri Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini alan sanatçı dostları hastaneye akın etti. Ünlüoğlu'nun doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, "Artan solunum şikâyetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başaran usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak? merak konusu oldu. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili detaylar...

02.10.2019 09:50 - Son Güncelleme: 02.10.2019 10:49
Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ına veda...

Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberi tüm sanat camiasını yasa boğdu. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey, Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi karakterini canlandıran 61 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ına veda...

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ NEREDE DÜZENLENECEK?

Tarık Ünlüoğlu, 3 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak. Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ına veda...

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Usta oyuncu, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ına veda...

GEÇEN AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu. Ünlü oyuncu, geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlüoğlu, 2018'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır bir tedavi dönemi geçirmişti.

Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ına veda...

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI "DÜN AKŞAM HASTANEMİZDE MİSAFİR ETTİK BU SABAH KENDİSİNİ KAYBETTİK"

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, "Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye, çok önemli bir sanat insanını yitirdi. Tarık Ünlüoğlu, canlandırdığı tüm karakterlerden daha savaşçı bir insandı. Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak, akciğer kanserinde etkili olabilecek tüm tedavilerden faydalanarak hastalıkla savaştık ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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