Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ına veda...

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI "DÜN AKŞAM HASTANEMİZDE MİSAFİR ETTİK BU SABAH KENDİSİNİ KAYBETTİK"

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, "Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye, çok önemli bir sanat insanını yitirdi. Tarık Ünlüoğlu, canlandırdığı tüm karakterlerden daha savaşçı bir insandı. Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak, akciğer kanserinde etkili olabilecek tüm tedavilerden faydalanarak hastalıkla savaştık ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.