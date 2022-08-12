Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ah Nerede’nin Hakim’i Tarık Pabuççuoğlu’nun memleketi...
Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Oktay Çubuk, Nil Keser, Ayşe Kökçü, Derya Alabora, Ferit Aktuğ gibi isimlerin yer aldığı Ah Nerede dizisinde Hakim karakterini canlandıran Tarık Pabuççuoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Müdür Amil Sağlam rolüyle hafızalara kazınan Pabuççuoğlu'nun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Tarık Pabuççuoğlu aslen nerelidir?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tarık Pabuççuoğlu'nun memleketi...
12.08.2022 20:12 - Son Güncelleme: 12.08.2022 20:12
Şimdilerde Ah Nerede dizisinde Hakim karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Pabuççuoğlu'nun özellikle memleketi merak edildi.