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Haberler Magazin Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ah Nerede’nin Hakim’i Tarık Pabuççuoğlu’nun memleketi...

Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ah Nerede’nin Hakim’i Tarık Pabuççuoğlu’nun memleketi...

Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Oktay Çubuk, Nil Keser, Ayşe Kökçü, Derya Alabora, Ferit Aktuğ gibi isimlerin yer aldığı Ah Nerede dizisinde Hakim karakterini canlandıran Tarık Pabuççuoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Müdür Amil Sağlam rolüyle hafızalara kazınan Pabuççuoğlu'nun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Tarık Pabuççuoğlu aslen nerelidir?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tarık Pabuççuoğlu'nun memleketi...

12.08.2022 20:12 - Son Güncelleme: 12.08.2022 20:12
Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ah Nerede’nin Hakim’i Tarık Pabuççuoğlu’nun memleketi...

Galatasaray Lisesi'nin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı.

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Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ah Nerede’nin Hakim’i Tarık Pabuççuoğlu’nun memleketi...

Tiyatronun yanı sıra; sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçının geniş izleyici kitlesiyle buluşması İkinci Bahar dizisinde üstlendiği "Kebapçı Vakkas" rolüyle oldu.

Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ah Nerede’nin Hakim’i Tarık Pabuççuoğlu’nun memleketi...

Tarık Papuççuoğlu kariyerindeki asıl sıçrayışı ise Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Müdür Amil Sağlam rolüyle yaşadı.

Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ah Nerede’nin Hakim’i Tarık Pabuççuoğlu’nun memleketi...

Şimdilerde Ah Nerede dizisinde Hakim karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Pabuççuoğlu'nun özellikle memleketi merak edildi.

Tarık Pabuççuoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ah Nerede’nin Hakim’i Tarık Pabuççuoğlu’nun memleketi...

İnternet kullanıcıları, en çok "Tarık Pabuççuoğlu aslen nerelidir?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Tarık Pabuççuoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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