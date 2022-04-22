Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç sosyal medyayı salladı bakın kimmiş! Şakşuka Tarık için "benden önce 4 tane nişan atmış" demişti...
Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç sosyal medyayı salladı bakın kimmiş! Şakşuka Tarık için "benden önce 4 tane nişan atmış" demişti... Funda Mengüç sosyal medya gündeminde. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı, eşi Funda Mengüç ile yaptığı paylaşımlarda eşine olan sevgisini her zaman dile getirmeyi ihmal etmiyor. Çiftin Sevde ve Baran adında iki evladı var. İşte Şakşuka Tarık'ın eşi Funda Mengüç...
22.04.2022 14:36 - Son Güncelleme: 22.04.2022 14:43
Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Tarık Mengüç son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Tarık Mengüç farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri oldu.
"Düğünde görmüş beğenmiş beni. Benden önce 4 tane nişan atmış. Ben de denemek istedim, baktım bizim ilişkimiz yürüyor, her istediğimi yapıyor, gezdiriyor beni. Nişanladık ama bir sene sonra bende nişan attım. Bir ay sonrada ellerinde çiçekler, başka bir kız istemeye gittiler. Duyunca ben de bir tutuştum, üzüldüm. Sonra da barıştırdılar bizi" diyen Tarık Mengüç'ün eşi Funda merkak konus oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...