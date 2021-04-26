Tarık Mengüç ne kadar ünlüyse o da o kadar gözlerden ırak! Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi kim biliyor musunuz? Sosyal medyada olayoldular
Hepimiz onu 'şakşuka Tarık' olarak tanıdık... Şakşuka adlı şarkıyla kariyerinde patlama yaşayan, ilginç tarzı ve sevilen şarkılarıyla herkesin kalbini kazanan Tarık Mengüç bir dönem Survivor'a da katılmıştı. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. 49 yaşındaki şarkıcı sosyal medyadaki binlerce takipçisine rağmen özel hayatını gizli tutmaya niyetli. Ailesiyle sık sık paylaşım yapsa da özel hayatına dair pek çok detay merak ediliyor. Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi Funda Mengüç. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı eşi Funda Mengüç ile yaptığı paylaşımlarda eşine olan sevgisini her zaman dile getirmeyi ihmal etmiyor. Bakın Tarık Mengüç'ün merak edilen eşi kim.
Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Tarık Mengüç son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Tarık Mengüç farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri oldu. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Tarık Mengüç'ün Baran ve Sevde adında iki çocuğu var.
Funda Mengüç "Düğünde görmüş beğenmiş beni. Benden önce 4 tane nişan atmış. Ben de denemek istedim, baktım bizim ilişkimiz yürüyor, her istediğimi yapıyor, gezdiriyor beni. Nişanladık ama bir sene sonra bende nişan attım. Bir ay sonrada ellerinde çiçekler, başka bir kız istemeye gittiler. Duyunca ben de bir tutuştum, üzüldüm. Sonra da barıştırdılar bizi" dedi.
İşte başta Tarık Mengüç olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.