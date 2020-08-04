Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül eski eşi Asya Engin’le yeniden mahkemelik oldu! 'Altınlarımı geri ver'

"7 Nisan 2017'de gerçekleşen olayda eşi tarafından darp edilen Asya Engin arkadaşının yardımıyla evden ayrılmıştır. Bir daha dönmediği evden ayrılırken yanına herhangi bir eşya almamıştır. Üregül'ün elinde bulunan ve kanunen Engin'e ait olan takıları istiyoruz. Satıldıysa günümüz değerleri üzerinden nakit olarak iadesini talep ediyoruz."