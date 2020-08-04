Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül eski eşi Asya Engin’le yeniden mahkemelik oldu! 'Altınlarımı geri ver'
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül şarkıcı Asya Engin ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'le evliliğini 4 ay önce noktalayan şarkıcı Asya Engin, düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürerek boşandığı eşine dava açtı.
2017 yılında nikah masasına oturan Barış Üregül ve Asya Engin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı almıştı. Çiftin 2 yıldır çekişmeli olarak görülen davası, 4 ay önce sonuçlandı. Boşanma davasının ardında Asya Engin ve Barış Üregül yeniden mahkemelik oldu. Engin, düğün takılarının kendisine iade edilmediğini öne sürerek, 'ziynet eşyalarının iadesi' davası açtı.
Dilekçede; "66 kişilik davetteki takı merasimi boyunca takı sandığı Barış Üregül'ün annesi ve kız kardeşinde durmuştur. Takılar, balayından dönene kadar Üregül'ün annesinde kalmıştır. Balayı dönüşü Üregül, Asya Engin ile annesinin yanında altınları ve hediyeleri saymıştır. Tüm altınlar, Barış Üregül tarafından şahsi kasasına konulmuştur." İfadelerine yer verildi.
"7 Nisan 2017'de gerçekleşen olayda eşi tarafından darp edilen Asya Engin arkadaşının yardımıyla evden ayrılmıştır. Bir daha dönmediği evden ayrılırken yanına herhangi bir eşya almamıştır. Üregül'ün elinde bulunan ve kanunen Engin'e ait olan takıları istiyoruz. Satıldıysa günümüz değerleri üzerinden nakit olarak iadesini talep ediyoruz."