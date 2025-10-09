Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Hale Soygazi, 75 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmedi. 'Oh Olsun', 'Süt Kardeşler' ve 'Kördüğüm' gibi klasiklerdeki başarılı performansıyla akıllarda yer edinen oyuncu, son haliyle bir kez daha gündeme geldi ve kendine hayran bıraktı. Zamana meydan okuyan duruşu ve doğal güzelliğiyle Türk sinemasının tescilli zarif yüzü olmaya devam eden Hale Soygazi için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Oh Olsun'un Alev'i Hale Soygazi'nin son hali...
