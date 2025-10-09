PODCAST CANLI YAYIN

Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Hale Soygazi, 75 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmedi. 'Oh Olsun', 'Süt Kardeşler' ve 'Kördüğüm' gibi klasiklerdeki başarılı performansıyla akıllarda yer edinen oyuncu, son haliyle bir kez daha gündeme geldi ve kendine hayran bıraktı. Zamana meydan okuyan duruşu ve doğal güzelliğiyle Türk sinemasının tescilli zarif yüzü olmaya devam eden Hale Soygazi için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Oh Olsun'un Alev'i Hale Soygazi'nin son hali...

Yeşilçam sinemasının efsanevi isimlerinden Hale Soygazi, 75 yaşına rağmen güzelliği ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmedi.

'Oh Olsun', 'Süt Kardeşler' ve 'Kördüğüm' gibi Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarında unutulmaz performanslara imza atan oyuncu, yıllara meydan okuyan duruşuyla dikkat çekiyor.

Doğal güzelliği ve zarif tavırlarıyla beğeni toplayan Hale Soygazi, son haliyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi ve hayranlarından tam not aldı.

Hale Soygazi'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, sevenleri tarafından ""Yıllara meydan okuyor" olarak yorumlandı.

İşte Hale Soygazi başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

HÜLYA KOÇYİĞİT

AYBEN ERMAN

SEVDA AKTOLGA

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

MÜJDE AR

HALE SOYGAZİ

SUZAN AVCI

Kızı Binnaz Avcı ile birlikte.

NAZAN SAATÇİ