Tardu Flordun’un babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Kemal Sunal efsaneleri Sakar Şakir, Avanak Apti...
Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel'in yer aldığı, 1977 yapımı Sakar Şakir filmi, bu akşam izleyici ile buluştu. Bir kez daha milyonları kahkahaya boğan filmin oyuncuları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde yer alan Yeşilçam yıldızının, ünlü oyuncu Tardu Flordun'un babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Evdeki Yabancı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk Oyunu, Binbir Gece gibi yapımlarda rol alan Tardu Flordun'un babası hangi Yeşilçam yıldızıymış...
21.08.2022 20:59 - Son Güncelleme: 21.08.2022 20:59
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın senaryosunu da Suavi Sualp ile birlikte Baytan'ın üstlendiği Sakar Şakir filmi, bu akşam izleyici ile buluştu.
Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel'in yer aldığı Yeşilçam'ın sevilen filmi, bir kez daha milyonları kahkahaya boğdu.
Filmde yer alan Yeşilçam yıldızının, ünlü oyuncu Tardu Flordun'un babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.