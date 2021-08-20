Tanyeli’nin 2 tane boyu kadar oğlu varmış gören bilen yok ama... İbrahim Tatlıses’in efsane oryantali paylaştı ortalık yıkıldı

Tanyeli yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Sokağa çıkma yasağı bitince (Haberler göre toplam 4 ay gibi sürüyor, belki 6 ay gibi yüzde seksen aşılama tamamlanırsa özgürlük) Yani bu yasaktan sonra söz verdim kendime evde hiç oturmayacağım! Bu kadar uzun sokağa çıkma yasağı bir tek burada var galiba. Allah'tan birikmiş fotoğraflar, baktıkça gözünde canlanır anılar, bu paylaşım da en güzellerinden birisi.