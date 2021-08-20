Tanyeli'nin 2 tane boyu kadar oğlu varmış gören bilen yok ama... İbrahim Tatlıses'in efsane oryantali paylaştı ortalık yıkıldı
İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi İlker Sünnili ile Avustralya'nın Sidney kentine yerleşen Tanyeli şimdilerde çok daha huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyor. Tanyeli oğullarıyla pozunu paylaşıp sokağa çıkma yasağına dair hissettiklerini paylaştı. Tanyeli'nin son hali de gündem olurken, Tanyeli'nin oğulları görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Tanyeli olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
Bir döneme damga vuran ünlü oryantal Tanyeli sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oryantal Tanyeli, ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşıyor. 2 oğluyla fotoğrafını paylaşan Tanyeli, koronavirüs sürecinde evde oturmaktan sıkıldı.
Tanyeli yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
Sokağa çıkma yasağı bitince (Haberler göre toplam 4 ay gibi sürüyor, belki 6 ay gibi yüzde seksen aşılama tamamlanırsa özgürlük) Yani bu yasaktan sonra söz verdim kendime evde hiç oturmayacağım! Bu kadar uzun sokağa çıkma yasağı bir tek burada var galiba. Allah'tan birikmiş fotoğraflar, baktıkça gözünde canlanır anılar, bu paylaşım da en güzellerinden birisi.
Tanyeli'nin bu paylaşımı ve değişimi de sosyal medyada gündem oldu. Eşi İlker Sünnili ile Sidney'de yaşayan Tanyeli'nin oğulları görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Tanyeli olmak üzere ünlülerin çocukları.