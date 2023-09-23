"Tanyeli için anne süyü arıyorum" Selen Görgüzel'in bu hareketi yine olay yaratacak! Sünnet derisi anne sütü hamlesi sonrası bu kez...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan ile mart ayında evliliklerini noktalamıştı Görgüzel. Ünlü çiftin boşanmasının ardından birçok iddia ortaya atılmıştı. Bir taraftan Selen Görgüzel'in tiyatrodaki öpüşme sahnesi nedeniyle boşandıkları iddia edilirken diğer taraftan ise Hamdi Alkan'ın annesi hastayken ünlü şarkıcının partiye katıldığı ve bu nedenle ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çiftin ayrılıkları sonrasında Görgüzel, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sünnet derisi ise güzelleştiğin söyleyen Görgüzel ardından elinde anne sütüyle görüntülenmişti. Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü isim, şimdi de kanser tedavisi gören Tanyeli'ye götürmek için anne sütü aradığını duyurdu.