PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

"Tanyeli için anne süyü arıyorum" Selen Görgüzel'in bu hareketi yine olay yaratacak! Sünnet derisi anne sütü hamlesi sonrası bu kez...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan ile mart ayında evliliklerini noktalamıştı Görgüzel. Ünlü çiftin boşanmasının ardından birçok iddia ortaya atılmıştı. Bir taraftan Selen Görgüzel'in tiyatrodaki öpüşme sahnesi nedeniyle boşandıkları iddia edilirken diğer taraftan ise Hamdi Alkan'ın annesi hastayken ünlü şarkıcının partiye katıldığı ve bu nedenle ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çiftin ayrılıkları sonrasında Görgüzel, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sünnet derisi ise güzelleştiğin söyleyen Görgüzel ardından elinde anne sütüyle görüntülenmişti. Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü isim, şimdi de kanser tedavisi gören Tanyeli'ye götürmek için anne sütü aradığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2023, 10:51 Güncelleme 03 Şubat 2024, 10:07
Tanyeli için anne süyü arıyorum Selen Görgüzel’in bu hareketi yine olay yaratacak! Sünnet derisi anne sütü hamlesi sonrası bu kez... 1

Selen Görgüzel'yen yine çok konuşulacak sözler.

Tanyeli için anne süyü arıyorum Selen Görgüzel’in bu hareketi yine olay yaratacak! Sünnet derisi anne sütü hamlesi sonrası bu kez... 2

Nişantaşı'nda özel bir klinikte sünnet çocuklarının sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cilt estetiğinde kullandığını söyleyen Selen Görgüzel şöyle konuşmuştu:

Tanyeli için anne süyü arıyorum Selen Görgüzel’in bu hareketi yine olay yaratacak! Sünnet derisi anne sütü hamlesi sonrası bu kez... 3

Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış.

SON DAKİKA