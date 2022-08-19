Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor

Yaşadığı dillere destan aşk hikayesi ile hayranlarını derinden etkileyen Okan, o çok sevilen şarkısı 'Kadınım' ile günümüzde halen daha büyük kitleler tarafından dinlenmeye devam ediyor. İşte Tanju Okan'ın akıllara durgunluk veren aşk hikayesi...