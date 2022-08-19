Vav TV İzle
Haberler Magazin Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor

Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor

Tanju Okan'ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim, şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor... 1970'li yıllara seslendirdiği Türkçe ve Fransızca şarkılar ile damgasını vuran Tanju Okan'ın hayatı film oluyor. "Kadınım", "Deniz ve Mehtap", "Öyle Sarhoş Olsam ki" gibi unutulmaz şarkılara sesiyle hayat veren sanatçının sıra dışı hikayesi yapımcıların gözdesi. Sonunda üvey oğlunu ikna etmeyi başaran bir firma,. bugüne kadar ailesinin izin vermemesinden dolayı yıllardır bekleyen proje için start verdi.

19.08.2022 13:28 - Son Güncelleme: 19.08.2022 13:28
Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor

Tanju Okan'ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim... İstanbullu çok zengin bir ailenin kızı olan Zerrin Erdoğan'a aşık olan Tanju Okan'ın bu aşk hikayesi hüsranla bitmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor

Hürriyet'in haberine göre; Zerrin Erdoğan'ın ailesinin bu ilişkiyi onaylamaması nedeniyle yaşanılan olumsuz sürecin ekseninde anlatılacak.Şimdilik gizlilik içinde yürütülen projede Tanju Okan'ı kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor. Yapım şirketi çok yakında kast çalışmalarına başlayacak.

Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor

Tanju Okan... Küçük büyük demeden herkesin keyifle dinlediği usta sanatçı Tanju Okan, 23 Mayıs 1996 tarihinde vefat etti. Eserleriyle yaşatılan Tanju Okan'ın, dinleyenleri perişan eden 'Kadınım' şarkısını, kendisinden zorla koparılan eski eşi Zerrin Erdoğan'a yazdığını biliyor muydunuz?

Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor

Seslendirdiği şarkılar ile günümüzde de adından söz ettiren usta sanatçı, gönüllere taht kuran şarkıları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla dikkat çekiyor.

Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor

Yaşadığı dillere destan aşk hikayesi ile hayranlarını derinden etkileyen Okan, o çok sevilen şarkısı 'Kadınım' ile günümüzde halen daha büyük kitleler tarafından dinlenmeye devam ediyor. İşte Tanju Okan'ın akıllara durgunluk veren aşk hikayesi...

SON DAKİKA