Tanju Okan’ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor
Tanju Okan'ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim, şimdilerde sıra dışı hikayesi filmlere konu oluyor... 1970'li yıllara seslendirdiği Türkçe ve Fransızca şarkılar ile damgasını vuran Tanju Okan'ın hayatı film oluyor. "Kadınım", "Deniz ve Mehtap", "Öyle Sarhoş Olsam ki" gibi unutulmaz şarkılara sesiyle hayat veren sanatçının sıra dışı hikayesi yapımcıların gözdesi. Sonunda üvey oğlunu ikna etmeyi başaran bir firma,. bugüne kadar ailesinin izin vermemesinden dolayı yıllardır bekleyen proje için start verdi.
19.08.2022 13:28 - Son Güncelleme: 19.08.2022 13:28
Tanju Okan'ın ölümsüz aşkı bakın kimmiş! 26 yıl önce hayatını kaybetmişti usta isim... İstanbullu çok zengin bir ailenin kızı olan Zerrin Erdoğan'a aşık olan Tanju Okan'ın bu aşk hikayesi hüsranla bitmişti.
Tanju Okan... Küçük büyük demeden herkesin keyifle dinlediği usta sanatçı Tanju Okan, 23 Mayıs 1996 tarihinde vefat etti. Eserleriyle yaşatılan Tanju Okan'ın, dinleyenleri perişan eden 'Kadınım' şarkısını, kendisinden zorla koparılan eski eşi Zerrin Erdoğan'a yazdığını biliyor muydunuz?