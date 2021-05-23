Tanju Okan 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte ölümünün 25'inci yılında anılan Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi...

Tanju Okan, 96 yılında hayata gözlerini yumdu. 1970'li yıllara seslendirdiği Türkçe ve Fransızca şarkılar ile damgasını vuran Tanju Okan, vefatının 25. yılında sevgi ve özlem ile anılıyor. 7'den 70'e herkesin şarkılarını beğenerek dinlediği usta sanatçı Tanju Okan'ın efsaneleşmiş şarkısı 'Kadınım'ı kime yazdığı merak konusu oldu. Şarkılarıyla yaşatılan Tanju Okan'ın Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesine hazır mısınız? İşte Tanju Okan'ın Kadınım şarkısını yazdığı o kadın ve imkansız aşkın öyküsü...

23.05.2021 11:24 - Son Güncelleme: 23.05.2021 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





