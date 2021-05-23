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Tanju Okan 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte ölümünün 25'inci yılında anılan Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi...

Tanju Okan, 96 yılında hayata gözlerini yumdu. 1970'li yıllara seslendirdiği Türkçe ve Fransızca şarkılar ile damgasını vuran Tanju Okan, vefatının 25. yılında sevgi ve özlem ile anılıyor. 7'den 70'e herkesin şarkılarını beğenerek dinlediği usta sanatçı Tanju Okan'ın efsaneleşmiş şarkısı 'Kadınım'ı kime yazdığı merak konusu oldu. Şarkılarıyla yaşatılan Tanju Okan'ın Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesine hazır mısınız? İşte Tanju Okan'ın Kadınım şarkısını yazdığı o kadın ve imkansız aşkın öyküsü...

23.05.2021 11:24 - Son Güncelleme: 23.05.2021 11:25
Tanju Okan 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte ölümünün 25'inci yılında anılan Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi...

Tanju Okan... Küçük büyük demeden herkesin keyifle dinlediği usta sanatçı Tanju Okan, 23 Mayıs 1996 tarihinde vefat etti. Eserleriyle yaşatılan Tanju Okan'ın, dinleyenleri perişan eden 'Kadınım' şarkısını, kendisinden zorla koparılan eski eşi Zerrin Erdoğan'a yazdığını biliyor muydunuz?

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Tanju Okan 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte ölümünün 25'inci yılında anılan Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi...

Tanju Okan'ın aramızdan ayrılışının 25. yılı. Seslendirdiği şarkılar ile günümüzde de adından söz ettiren usta sanatçı, gönüllere taht kuran şarkıları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla dikkat çekiyor.

Tanju Okan 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte ölümünün 25'inci yılında anılan Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi...

Yaşadığı dillere destan aşk hikayesi ile hayranlarını derinden etkileyen Okan, o çok sevilen şarkısı 'Kadınım' ile günümüzde halen daha büyük kitleler tarafından dinlenmeye devam ediyor. İşte Tanju Okan'ın akıllara durgunluk veren aşk hikayesi...

Tanju Okan 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte ölümünün 25'inci yılında anılan Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi...

TANJU OKAN'IN YEŞİLÇAM FİLMLERİNİ ARTMAYAN HİKAYESİ!

Usta sanatçı Tanju Okan, 1967 yılının Mayıs ayında, model Nur Erbay ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Tansu adında bir de oğlu olan Okan, Erbay ile yalnızca bir yıl evli kaldı.

Tanju Okan 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte ölümünün 25'inci yılında anılan Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi...

Okan, kariyerinin zirvesindeyken tanıştığı Zerrin Erdoğan'a sırılsıklam aşık oldu fakat Zerrin, zengin bir ailenin kızıydı. Her şeye rağmen birlikte olmanın bir yolunu bulan aşıklar, bütün engelleri aşarak, 1976 yılında dünyaevine girdi.