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Tanıyabilene aşk olsun! Tülin Ece’nin son hali “Yok artık” dedirtti! Sefirin Kızı’nda Neslihan Atagül’ün başının belasıydı...

Sefirin Kızı, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Peri Masalı, Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol alan Tülin Ece, son haliyle gündem oldu. Kariyeri boyunca Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem olurken Ece'nin değişimi ağızları açık bıraktı. Tülin Ece için "Yok artık", "Tanımak imkansız", "Bu nasıl bir değişim" yorumları yapıldı. İşte Tülin Ece'nin ağızları açık bırakan son hali...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 08:58 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 09:05
Tanıyabilene aşk olsun! Tülin Ece’nin son hali “Yok artık” dedirtti! Sefirin Kızı’nda Neslihan Atagül’ün başının belasıydı... 1

Sefirin Kızı, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan Tülin Ece son pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tanıyabilene aşk olsun! Tülin Ece’nin son hali “Yok artık” dedirtti! Sefirin Kızı’nda Neslihan Atagül’ün başının belasıydı... 2

Değişimiyle adından söz ettiren Tülin Ece'nin son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Tanıyabilene aşk olsun! Tülin Ece’nin son hali “Yok artık” dedirtti! Sefirin Kızı’nda Neslihan Atagül’ün başının belasıydı... 3

Şimdilerde sarışın olan ve değişimiyle çok şaşırtan Ece hakkında "Yok artık", "Tanımak imkansız", "Bu nasıl bir değişim" yorumları yapıldı.

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