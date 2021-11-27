Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son haline bakın! ‘Şimdi onlar düşünsün’ dedi gören küçük dilini yuttu
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs'ta yapılan güzellik yarışmasında ikinci oldu ve tüm hayatı değişti. Mankenlikle başlayan kariyerini oyunculuk ve şarkıcılıkla taçlandıran Dinçöz, 2000'li yıllarda adeta fırtınalar estirdi. Foolish Casanova, Bende Kaldı, Okşa gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü isim, 2014 yılında ise iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dinçöz, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde kalmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Dinçöz, son paylaşımıyla ise olay oldu. Son halini yayınlayan güzel şarkıcıyı gören tanımakta zorlandı. Dinçöz için "Estetiğin dozunu kaçırmış", "Tanımak imkansız" gibi yorumlar yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün son hali...
29 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen Petek Dinçöz, 17 yaşındayken 1997 yılında Kıbrıs'ta yapılan güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. Yarışmadan sonra tüm hayatı değişen ünlü isim, mankenlikle başlayan oyunculuk ve şarkıcılıkla devam ettirdi.
1999'da "Sırılsıklam" adlı dizide rol alan Dinçöz, yılın sonlarına doğru Günay'da sahne alarak şarkıcılığa başladı ve 2001 yılında "Bende Kaldı" adlı albümünü çıkardı.
Özellikle Bende Kaldı, Foolish Casanova ve Okşa şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, 2014 yılında ise iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dinçöz, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde kalmayı ihmal etmedi.