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Haberler Magazin Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son haline bakın! ‘Şimdi onlar düşünsün’ dedi gören küçük dilini yuttu

Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son haline bakın! ‘Şimdi onlar düşünsün’ dedi gören küçük dilini yuttu

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs'ta yapılan güzellik yarışmasında ikinci oldu ve tüm hayatı değişti. Mankenlikle başlayan kariyerini oyunculuk ve şarkıcılıkla taçlandıran Dinçöz, 2000'li yıllarda adeta fırtınalar estirdi. Foolish Casanova, Bende Kaldı, Okşa gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü isim, 2014 yılında ise iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dinçöz, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde kalmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Dinçöz, son paylaşımıyla ise olay oldu. Son halini yayınlayan güzel şarkıcıyı gören tanımakta zorlandı. Dinçöz için "Estetiğin dozunu kaçırmış", "Tanımak imkansız" gibi yorumlar yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün son hali...

27.11.2021 00:46 - Son Güncelleme: 27.11.2021 01:03
Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son haline bakın! ‘Şimdi onlar düşünsün’ dedi gören küçük dilini yuttu

29 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen Petek Dinçöz, 17 yaşındayken 1997 yılında Kıbrıs'ta yapılan güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. Yarışmadan sonra tüm hayatı değişen ünlü isim, mankenlikle başlayan oyunculuk ve şarkıcılıkla devam ettirdi.

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Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son haline bakın! ‘Şimdi onlar düşünsün’ dedi gören küçük dilini yuttu

1999'da "Sırılsıklam" adlı dizide rol alan Dinçöz, yılın sonlarına doğru Günay'da sahne alarak şarkıcılığa başladı ve 2001 yılında "Bende Kaldı" adlı albümünü çıkardı.

Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son haline bakın! ‘Şimdi onlar düşünsün’ dedi gören küçük dilini yuttu

Genç yaşta büyük başarılara imza atan Dinçöz, verdiği bir röportajda da 24 yaşına geldiğinde Hülya Avşar gibi akıllı, Gülben Ergen gibi cilveli, Türkan Şoray gibi hanım, Sibel Can gibi iyi dans eden ve iyi şarkı söyleyen biri olmak istediğini dile getirdi.

Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son haline bakın! ‘Şimdi onlar düşünsün’ dedi gören küçük dilini yuttu

Özellikle Bende Kaldı, Foolish Casanova ve Okşa şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, 2014 yılında ise iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dinçöz, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde kalmayı ihmal etmedi.

Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son haline bakın! ‘Şimdi onlar düşünsün’ dedi gören küçük dilini yuttu

Sosyal medyayı aktif kullanan Dinçöz, son paylaşımıyla ise olay oldu. . Son halini yayınlayan güzel şarkıcı, değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

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