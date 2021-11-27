Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son haline bakın! ‘Şimdi onlar düşünsün’ dedi gören küçük dilini yuttu

Genç yaşta büyük başarılara imza atan Dinçöz, verdiği bir röportajda da 24 yaşına geldiğinde Hülya Avşar gibi akıllı, Gülben Ergen gibi cilveli, Türkan Şoray gibi hanım, Sibel Can gibi iyi dans eden ve iyi şarkı söyleyen biri olmak istediğini dile getirdi.