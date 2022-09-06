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Haberler Magazin Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son hali olay! Gören küçük dilini yuttu! Öyle bir filtre kullandı ki...

Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son hali olay! Gören küçük dilini yuttu! Öyle bir filtre kullandı ki...

Yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olmasının ardından tüm hayatı değişen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine önce oyunculuğu sonra ise şarkıcılığı ekledi. Son zamanlarda şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Dinçöz, özellikle 2000'li yıllarda şarkılarıyla fırtınalar estirdi. Foolish Casonava, Bende Kaldı, İstanbul Geceleri, Sandım Ki şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Dinçöz, geçen ay gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen düğün töreniyle günlerce konuşulan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla büyük bir değişim yaşayan Dinçöz'ün yayınladığı son fotoğraf ağızları açık bıraktı. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...

06.09.2022 01:32 - Son Güncelleme: 06.09.2022 01:32
Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son hali olay! Gören küçük dilini yuttu! Öyle bir filtre kullandı ki...

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Henüz 17 yaşındayken derece alan Dinçöz'ün hayatı tümden değişti.

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Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son hali olay! Gören küçük dilini yuttu! Öyle bir filtre kullandı ki...

Mankenlik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Dinçöz, ilk deneyimini Sırılsıklam dizisi ile yaşadı.

Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son hali olay! Gören küçük dilini yuttu! Öyle bir filtre kullandı ki...

1998'de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz, daha sonra Zehirli Çiçek'te boy gösterdi.

Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son hali olay! Gören küçük dilini yuttu! Öyle bir filtre kullandı ki...

Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşan ünlü isim, Mehmet Ali Erbil'in bir programında da yardımcı sunucu olarak görev aldı.

Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son hali olay! Gören küçük dilini yuttu! Öyle bir filtre kullandı ki...

İlerleyen yıllarda şarkıcılığa soyunan Dinçöz, şarkılarıyla müzik listelerini alt üst etti. Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya süren Dinçöz, kısa sürede büyük başarı elde etti.

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