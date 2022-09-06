Tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz’ün son hali olay! Gören küçük dilini yuttu! Öyle bir filtre kullandı ki...
Yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olmasının ardından tüm hayatı değişen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine önce oyunculuğu sonra ise şarkıcılığı ekledi. Son zamanlarda şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Dinçöz, özellikle 2000'li yıllarda şarkılarıyla fırtınalar estirdi. Foolish Casonava, Bende Kaldı, İstanbul Geceleri, Sandım Ki şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Dinçöz, geçen ay gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen düğün töreniyle günlerce konuşulan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla büyük bir değişim yaşayan Dinçöz'ün yayınladığı son fotoğraf ağızları açık bıraktı. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...
06.09.2022 01:32 - Son Güncelleme: 06.09.2022 01:32
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Henüz 17 yaşındayken derece alan Dinçöz'ün hayatı tümden değişti.