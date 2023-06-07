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Haberler Magazin "Tanımlanamayan bir cisim görüldü" Yüzü yetmedi kalçasına da mı estetik yaptırdı sona kadar inkar! Ceylan'ın son hali tıpkı Yılmaz Morgül

"Tanımlanamayan bir cisim görüldü" Yüzü yetmedi kalçasına da mı estetik yaptırdı sona kadar inkar! Ceylan'ın son hali tıpkı Yılmaz Morgül

Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Bir dizi estetik operasyon geçiren şarkıcı Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Ancak anlaşılan o ki bu kez Aleyna Tilki'likten, Yılmaz Morgül'lüğe geçiş yaptı. Bir programa konuk olan Ceylan son haliyle şaşırtırken kalça estetği tartışması patlak verdi. İşte detaylar...

07.06.2023 16:04 - Son Güncelleme: 07.06.2023 16:34
Tanımlanamayan bir cisim görüldü Yüzü yetmedi kalçasına da mı estetik yaptırdı sona kadar inkar! Ceylan’ın son hali tıpkı Yılmaz Morgül

Ceylan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar..

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Tanımlanamayan bir cisim görüldü Yüzü yetmedi kalçasına da mı estetik yaptırdı sona kadar inkar! Ceylan’ın son hali tıpkı Yılmaz Morgül

Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sık sık değişimiyle gündeme geliyor.

Tanımlanamayan bir cisim görüldü Yüzü yetmedi kalçasına da mı estetik yaptırdı sona kadar inkar! Ceylan’ın son hali tıpkı Yılmaz Morgül

Ceylan bazen de eleştirilerden nasibini alıyor.

Tanımlanamayan bir cisim görüldü Yüzü yetmedi kalçasına da mı estetik yaptırdı sona kadar inkar! Ceylan’ın son hali tıpkı Yılmaz Morgül

CEYLAN'DI YILMAZ MORGÜL OLDU

Ceylan, bu sefer de sarı saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Ceylan, yüzünde estetik olduğunu ve değişiminden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Tanımlanamayan bir cisim görüldü Yüzü yetmedi kalçasına da mı estetik yaptırdı sona kadar inkar! Ceylan’ın son hali tıpkı Yılmaz Morgül

YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ

Canlı yayındaki imajıyla adından söz ettiren Ceylan'ı renkli gözlükleriyle gören sosyal medya kullanıcıları Yılmaz Morgül'e benzetti.

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