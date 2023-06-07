"Tanımlanamayan bir cisim görüldü" Yüzü yetmedi kalçasına da mı estetik yaptırdı sona kadar inkar! Ceylan'ın son hali tıpkı Yılmaz Morgül
Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Bir dizi estetik operasyon geçiren şarkıcı Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Ancak anlaşılan o ki bu kez Aleyna Tilki'likten, Yılmaz Morgül'lüğe geçiş yaptı. Bir programa konuk olan Ceylan son haliyle şaşırtırken kalça estetği tartışması patlak verdi. İşte detaylar...
07.06.2023 16:04 - Son Güncelleme: 07.06.2023 16:34
YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ
Canlı yayındaki imajıyla adından söz ettiren Ceylan'ı renkli gözlükleriyle gören sosyal medya kullanıcıları Yılmaz Morgül'e benzetti.