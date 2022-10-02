Tanımak imkansız! Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler’in Tuncay’ı Necati Aslan’ın son halini gören inanamadı! Adile Naşit ile Münir Özkul’un minik oğlu...
Yeşilçam klasikleri arasında yer alan 1978 yapımı Neşeli Günler, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu kült, kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen ve Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı filmde Tuncay karakterini canlandıran Necati Aslan'ın son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Tanıyamadım" yorumunu yaptı. İşte Neşeli Günler'in afacan Tuncay'ının son hali...
02.10.2022 23:33 - Son Güncelleme: 02.10.2022 23:33
7'den 70'e herkesin severek izlediği Neşeli Günler, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlandı.
Çekimleri İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde gerçekleşen ve 26 gün süren 1978 yapımı filmde Tuncay karakterini canlandıran Necati Aslan'ın son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı.