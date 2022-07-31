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Tanımak imkansız! Survivor Sabriye Şengül estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! Hem son hali ham de iddialı pozlarıyla...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor eski yarışmacılarından Sabriye Şengül, geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Son haliyle gündeme gelen fenomen yarışmacının inanılmaz değişimini görenler "Sabriye'ye ne yaptın?", "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu. Survivor'daki rakip arkadaşlarıyla yaptığı tatlı atışmalarla hafızalara kazınan milli sporcunun, sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Şengül, fit hali ve iddialı pozlarıyla da binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte estetik furyasına katılan Sabriye Şengül'ün son hali...

31.07.2022 22:40 - Son Güncelleme: 31.07.2022 22:40
Tanımak imkansız! Survivor Sabriye Şengül estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! Hem son hali ham de iddialı pozlarıyla...

Survivor'ın eski yarışmacılarından Sabriye Şengül, rakip arkadaşlarıyla ve özellikle takım arkadaşı Berna ile yaptığı tatlı atışmalarla biliniyordu.

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Tanımak imkansız! Survivor Sabriye Şengül estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! Hem son hali ham de iddialı pozlarıyla...

Yarışmaya renk katan ve performansıyla büyük beğeni toplayan milli sporcu, uzun bir aradan sonra gündeme geldi.

Tanımak imkansız! Survivor Sabriye Şengül estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! Hem son hali ham de iddialı pozlarıyla...

Son haliyle dikkat çeken fenomen yarışmacının inanılmaz değişimini görenler "Sabriye'ye ne yaptın?", "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu.

Tanımak imkansız! Survivor Sabriye Şengül estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! Hem son hali ham de iddialı pozlarıyla...

Survivor'daki rakip arkadaşlarıyla yaptığı tatlı atışmalarla hafızalara kazınan milli sporcunun, sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

Tanımak imkansız! Survivor Sabriye Şengül estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! Hem son hali ham de iddialı pozlarıyla...

Şengül, fit hali ve iddialı pozlarıyla da binlerce yorum ve beğeni aldı.

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