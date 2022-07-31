Tanımak imkansız! Survivor Sabriye Şengül estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! Hem son hali ham de iddialı pozlarıyla...
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor eski yarışmacılarından Sabriye Şengül, geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Son haliyle gündeme gelen fenomen yarışmacının inanılmaz değişimini görenler "Sabriye'ye ne yaptın?", "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu. Survivor'daki rakip arkadaşlarıyla yaptığı tatlı atışmalarla hafızalara kazınan milli sporcunun, sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Şengül, fit hali ve iddialı pozlarıyla da binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte estetik furyasına katılan Sabriye Şengül'ün son hali...
31.07.2022 22:40 - Son Güncelleme: 31.07.2022 22:40
Survivor'ın eski yarışmacılarından Sabriye Şengül, rakip arkadaşlarıyla ve özellikle takım arkadaşı Berna ile yaptığı tatlı atışmalarla biliniyordu.
Survivor'daki rakip arkadaşlarıyla yaptığı tatlı atışmalarla hafızalara kazınan milli sporcunun, sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.