Tanımak imkansız! Estetiğin dozunu kaçıran 49'luk Umut Akyürek'in son haline bakın: “Buna gerek var mıydı” Yerli Angelina Jolie...
Tanımak imkansız! Estetiğin dozunu kaçıran 49'luk Umut Akyürek'in son haline bakın! Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla ağızları açık bıraktı. Estetiğin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı, değişimiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 49 yaşındaki Akyürek için "Buna gerek var mıydı", "Neden kendinize bunu yaptınız?" yorumları yapıldı. İşte 'Yerli Angelina Jolie' lakaplı Umut Akyürek'in sosyal medyada gündem olan son hali...
27.03.2023 21:31 - Son Güncelleme: 27.03.2023 21:31
Şarkıcı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilmişti.
Bundan nedenle 'Yerli Angelina Jolie' olarak anılan ünlü şarkıcı, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.