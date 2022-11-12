Tanımak imkansız! Büşra Pekin’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in arasına giren Büşra...
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını duyuran Büşra Pekin, katıldığı bir düğünde Çağlar Ökten ile Seda Sayan'la bir araya geldi. Geceye dair paylaşımda bulunan Seda Sayan'ın yayınladığı fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğrafta yer alan Büşra Pekin'in son hali için "Tanıyamadım" yorumunda bulunurken o kare sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyaya damga vuran o görüntü...
12.11.2022 01:44 - Son Güncelleme: 12.11.2022 01:44
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını duyuran Büşra Pekin, katıldığı düğün töreninde Çağlar Ökten ile Seda Sayan'la bir araya geldi.
Geceye dair paylaşımda bulunan Seda Sayan, eşi ve Büşra Pekin ile çekildiği bir kareyi Instagram'da yayınladı.
İmaj değişikliği yaparak saçlarını sarıya çeviren Pekin, Seda Sayan'ın uyguladığı filtre ile tanınmaz hale geldi.
Aynı fotoğrafı kendi sayfasına taşıyan ünlü oyuncu, "Seda ablamın filtresi nasip oldu, şükür. Seni Seviyorum" ifadelerini kullanarak paylaşımına Seda Sayan'ı etiketledi.