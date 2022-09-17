Tanımak imkansız! Aslı Altaylar dekolteli saten elbisesiyle olay oldu! Değişimini gören inanamadı! Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi...
Başrollerinde Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Pelin Sönmez ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Gülbin karakterini canlandıran Aslı Altaylar, yıllar sonra gündem oldu. İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncunun son halini gören tanımakta zorlandı. Binlerce yorum ve beğeni alan pozlara "Tanıyamadım", "Gülübik sen misin?" gibi birçok yorum yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali...
17.09.2022 18:53 - Son Güncelleme: 17.09.2022 18:53
Aslı Altaylar, Gülbin (Gülübik) karakterini canlandırdığı Akasya Durağı ile adını geniş kitlelere duyurmuş ve performansıyla beğeni toplamıştı.