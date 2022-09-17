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Haberler Magazin Tanımak imkansız! Aslı Altaylar dekolteli saten elbisesiyle olay oldu! Değişimini gören inanamadı! Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi...

Tanımak imkansız! Aslı Altaylar dekolteli saten elbisesiyle olay oldu! Değişimini gören inanamadı! Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi...

Başrollerinde Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Pelin Sönmez ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Gülbin karakterini canlandıran Aslı Altaylar, yıllar sonra gündem oldu. İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncunun son halini gören tanımakta zorlandı. Binlerce yorum ve beğeni alan pozlara "Tanıyamadım", "Gülübik sen misin?" gibi birçok yorum yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali...

takvim.com.tr
17.09.2022 18:53 - Son Güncelleme: 17.09.2022 18:53
Tanımak imkansız! Aslı Altaylar dekolteli saten elbisesiyle olay oldu! Değişimini gören inanamadı! Akasya Durağı’nın Gülbin’iydi...

Aslı Altaylar, Gülbin (Gülübik) karakterini canlandırdığı Akasya Durağı ile adını geniş kitlelere duyurmuş ve performansıyla beğeni toplamıştı.

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Tanımak imkansız! Aslı Altaylar dekolteli saten elbisesiyle olay oldu! Değişimini gören inanamadı! Akasya Durağı’nın Gülbin’iydi...

Dizinin tekrar bölümlerinin yayınlanmasıyla ara ara gündeme gelen Altaylar, son sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Tanımak imkansız! Aslı Altaylar dekolteli saten elbisesiyle olay oldu! Değişimini gören inanamadı! Akasya Durağı’nın Gülbin’iydi...

İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncunun son halini gören tanımakta zorlandı.

Tanımak imkansız! Aslı Altaylar dekolteli saten elbisesiyle olay oldu! Değişimini gören inanamadı! Akasya Durağı’nın Gülbin’iydi...

Binlerce yorum ve beğeni alan pozlara "Tanıyamadım", "Gülübik sen misin?" gibi birçok yorum yapıldı.

Tanımak imkansız! Aslı Altaylar dekolteli saten elbisesiyle olay oldu! Değişimini gören inanamadı! Akasya Durağı’nın Gülbin’iydi...

İşte başta Aslı Altaylar olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri...

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