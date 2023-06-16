Tanımak imkansız! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir hem tarzı hem son haliyle olay oldu! “Birsu bu ne hal! Aslan Kral görmesin...”
2011-2013 yılları arasında atv'de yayımlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle izleyici karşısına çıkan Birsu Demir, bor rol sayesinde tanınmış ve küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. Zeynep Gülmez, Yağmur Ün, Oya Başar, Evrim Akın ve Şafak Sezer gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şimdilerde 24 yaşında olan Demir'in hem son hali hem de tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Demir için "Aslan Kral görmesin", "Oben'e ne olmuş ya..." yorumları yapıldı. İşte Birsu Demir'in çok konuşulan o paylaşımı...
16.06.2023 00:30 - Son Güncelleme: 16.06.2023 00:30
Birsu Demir, 2011-2013 yılları arasında atv'de yayımlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle tanındı.