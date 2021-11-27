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Tanımak artık imkansız! Zerrin Özer son haliyle şaşkına çevirdi! Gören inanamadı dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Zerrin Özer son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! 'The Voice of Germany' yarışmasında seslendirdiği Yalan adlı şarkıyla hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündemine oturan Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer'den 'Kıyamam'ı seslendirdi. Avcı performansıyla sosyal medyaya damga vururken Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan sanatçı, hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Özer'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Değişimiyle şaşkına çeviren Özer'in yıllar içindeki değişimi de sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Zerrin Özer'in son hali...

27.11.2021 19:57 - Son Güncelleme: 27.11.2021 19:57
Tanımak artık imkansız! Zerrin Özer son haliyle şaşkına çevirdi! Gören inanamadı dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

'The Voice of Germany' yarışmasında seslendirdiği Yalan adlı şarkıyla hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündemine oturan Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer'den 'Kıyamam'ı seslendirdi.

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Tanımak artık imkansız! Zerrin Özer son haliyle şaşkına çevirdi! Gören inanamadı dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Avcı'nın performansı kısa süre içinde sosyal medyaya damga vururken Kıyamam şarkısıyla hafızalara kazınan Zerrin Özer de gündem oldu.

Tanımak artık imkansız! Zerrin Özer son haliyle şaşkına çevirdi! Gören inanamadı dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü şarkıcının çok değiştiğini dile getiren sosyal medya kullanıcıları 'Tanıyamadım' yorumunda bulundu.

Tanımak artık imkansız! Zerrin Özer son haliyle şaşkına çevirdi! Gören inanamadı dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Özer'in estetik yaptırdığını iddia ederken bir kısmı bu iddiaları yalanladı.

Tanımak artık imkansız! Zerrin Özer son haliyle şaşkına çevirdi! Gören inanamadı dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Öte yandan son haliyle dikkat çeken Zerrin Özer'in gençlik halleri de çok konuşuldu.

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