Tanımak artık imkansız! Zerrin Özer son haliyle şaşkına çevirdi! Gören inanamadı dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü
Zerrin Özer son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! 'The Voice of Germany' yarışmasında seslendirdiği Yalan adlı şarkıyla hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündemine oturan Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer'den 'Kıyamam'ı seslendirdi. Avcı performansıyla sosyal medyaya damga vururken Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan sanatçı, hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Özer'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Değişimiyle şaşkına çeviren Özer'in yıllar içindeki değişimi de sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Zerrin Özer'in son hali...
27.11.2021 19:57
- Son Güncelleme: 27.11.2021 19:57
'The Voice of Germany' yarışmasında seslendirdiği Yalan adlı şarkıyla hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündemine oturan Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer'den 'Kıyamam'ı seslendirdi.
Zeynep Avcı'nın performansı kısa süre içinde sosyal medyaya damga vururken Kıyamam şarkısıyla hafızalara kazınan Zerrin Özer de gündem oldu.
Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü şarkıcının çok değiştiğini dile getiren sosyal medya kullanıcıları 'Tanıyamadım' yorumunda bulundu.